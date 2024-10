Zum Anstecken: Lexar stellt „Professional Go Portable SSD“ mit USB-C vor

Die neue Lexar Professional Go Portable SSD (Amazon-Link) ist ein ultrakompakter SSD-Speicher, der sich mit USB-C einfach an das iPhone oder andere Smartphones anschließen lässt. Sie unterstützt unter anderem Apple ProRes, bei dem eine Minute Video bis zu 6 GB groß sein kann. Möchte man beispielsweise mit dem iPhone 16 Pro 4K-Videos mit 120 fps in ProRes aufnehmen, ist ein externer Speicher sogar zwingend erforderlich.

Die SSD von Lexar misst nur 25,5 x 43,5 x 8,25 Millimeter und wiegt leichte 13 Gramm. Sie kann Daten mit bis zu 1.000 MB/s schreiben und mit bis zu 1.050 MB/s lesen. Da die Lexar Professional Go Portable SSD nach der Norm IP65 zertifiziert ist, steht einem Outdoor-Einsatz nichts im Weg, da sie staub- und wasserfest ist.

Lexar Professional Go Portable SSD mit einem Hub erweitern

Des Weiteren könnt ihr die Festplatte mit einem optionalen Hub erweitern, der vier weitere USB-C-Anschlüsse bietet. So lassen sich unter anderem externe Mikrofone, Lichter und weiteres Zubehör anschließen. Darüber hinaus ist auch ein Pass-Through-Laden des iPhones möglich.

Mit der kompakten und schnellen SSD kann man nicht nur ProRes-Videos speichern, sondern sie auch als herkömmlichen Datenspeicher verwenden. Obwohl die neue SSD speziell für Smartphones entwickelt wurde, könnt ihr sie via USB-C auch am Mac oder iPad nutzen.

Nachdem Lexar auf Kickstarter weltweit mehr als eine Million US-Dollar eingesammelt hat, startet die Lexar Professional Go Portable SSD jetzt auch offiziell auf Amazon. Die Festplatte ist in Silber und Schwarz mit 1 oder 2 TB Speicher erhältlich. Optional könnt ihr euch für die Variante mit Hub entscheiden.

Lexar Professional Go Portable SSD 1 TB silber für 169,99 Euro (Amazon-Link)

Lexar Professional Go Portable SSD 2 TB silber für 269,99 Euro (Amazon-Link)

Lexar Professional Go Portable SSD mit Hub 1 TB Silber für 199,99 Euro (Amazon-Link)

Lexar Professional Go Portable SSD mit Hub 2 TB Silber für 299,99 Euro (Amazon-Link)

Die schwarz Variante startet in Kürze

Lexar Professional Go Portable SSD 1 TB Schwarz (Amazon-Link)

Lexar Professional Go Portable SSD 2 TB Schwarz (Amazon-Link)

Lexar Professional Go Portable SSD mit Hub 1 TB Schwarz (Amazon-Link)

Lexar Professional Go Portable SSD mit Hub 2 TB Schwarz (Amazon-Link)