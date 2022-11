HazeOver mit Update: Ablenkungsdimmer kompatibel mit Fokus-Filtern im macOS Ventura

Die Mac-App HazeOver (Mac Store-Link) möchte Ablenkungen beim produktiven Arbeiten verringern. Ist ein Fenster aktiv, werden alle anderen Fenster und der Desktop gedimmt. So soll der Fokus alleine auf dem gewünschten Fenster liegen und Ablenkungen von anderen Programmen minimiert werden. Und ab sofort kann Version 1.9.3 geladen und installiert werden.

In der neuen Version gibt es jetzt Support für die Kurzbefehle-App, ebenso ist HazeOver mit den Fokus-Filtern von macOS Ventura kompatibel. So könnt ihr in Automationen auch Befehle von HazeOver einbinden und über die Fokus-Funktion für jede Einstellung eine individuelle Helligkeit festlegen.

Nach der Installation funktioniert HazeOver quasi automatisch, wenn es einmal aktiviert ist. Ein Blick in die Einstellungen lohnt allemal, denn dort kann man nicht nur die Helligkeit (oder besser gesagt Dunkelheit) einstellen, sondern auch einige andere Optionen nach den eigenen Wünschen anpassen. Wer beispielsweise mit einem Programm mit mehreren Fenstern arbeitet, kann alle Fenster in den Vordergrund rücken.

Anbei findet ihr noch zwei Videos, die erklären, wie ihr Kurzbefehle sowie Fokus-Filter mit HazeOver anlegt. Das Programm kostet 2,49 Euro im Mac App Store und ist auch Bestandteil der Software-Flatrate Setapp.