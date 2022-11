Eve Energy und Eve Light Strip für zusammen 49,99 Euro

Im Internet-Preisvergleich kostet der Eve Light Strip von Eve Systems derzeit 57,99 Euro, vorletzte Woche konntet ihr bei Amazon noch für 39,99 Euro zuschlagen. Das aktuelle Angebote von Saturn kann sich allerdings auch sehen lassen.

Dort bekommt ihr aktuell das Eve Movie Bundle zu einem wirklich guten Preis. Für 49,99 Euro (zum Angebot) bekommt ihr nicht nur den Eve Light Strip, sondern auch eine Eve Energy Steckdose. Die Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro könnt ihr euch sparen, wenn ihr eure Bestellung in einem Saturn-Markt abholt.

Eve Energy: Vorgänger-Generation noch ohne Thread

Ein paar Worte müssen wir an dieser Stelle rund um die Eve Energy Steckdose verlieren. Im Bundle enthalten ist nämlich die „alte“ Variante ohne den Funkstandard Thread. Die Einbindung in HomeKit erfolgt stattdessen ganz klassischen per Bluetooth. Der reine Funktionsumfang, das Schalten per App, Sprache oder Automationen, sowie die Energiemessung, steht euch aber natürlich trotzdem zur Verfügung.

Dafür bekommt ihr aber eben einen krassen Preisvorteil geboten. Denn die aktuelle Version der Eve Energy Steckdose kostet im Netz aktuell mindestens 37,90 Euro. Da kann sich das Bundle-Angebot für 49,99 Euro, das euch Saturn derzeit bietet, absolut sehen lassen.