Luftqualität: Umweltbundesamt macht App für die Apple Watch verfügbar

Die seit Sommer 2019 vom Umweltbundesamt bereitgestellte iOS-App Luftqualität (App Store-Link) ist mit dem Update auf Version 3.0 auf die Apple Watch gesprungen. Ab sofort könnt ihr den Luftqualitätsindex auch direkt am Handgelenk ablesen, ebenso sind Komplikationen für kompatible Zifferblätter verfügbar.

In der neuen Version wird jetzt auch der Feinstaub als 4. Schadstoff in der Größe PM2,5 aufgelistet. Weiterhin könnt ihr den Luftqualitätsindex ablesen, der darstellt, wie gut die Luft an der Messstation ist. Erfasst werden Schadstoffwerte wie Feinstaub, Stickstoffdioxid und Ozon. Mit farbigen Punkten gibt man die Qualität an, türkis ist dabei sehr gut und dunkelrot sehr schlecht. Die Karte selbst könnt ihr filtern: Messstationen lassen sich nach ländlich, städtisch, verkehrsnah und industrienah anzeigen. Ebenso könnt ihr euch nur bestimme Messwerte listen lassen. Gleichzeitig wurden mit dem neusten Update inaktive Messstationen entfernt.

Neben zahlreichen Informationen könnt ihr auch Messstationen als Favorit abspeichern. Des Weiteren lässt sich ein Wanrhinweis einstellen, um informiert zu werden, ob die Luftqualität schlecht ist. Das Ablesen der Messwerte direkt vor der Tür ist mit der App nicht möglich. Für einen guten Überblick kann man die Luftqualität-App sicherlich nutzen.