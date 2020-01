Netatmo stellt smartes Türschloss mit NFC-Schlüsseln vor

In dieser Woche startet die CES in Las Vegas – und bereits jetzt haben die ersten Hersteller ihre Neuheiten vorgestellt. Wir legen mit einem allseits bekannten Namen los: Netatmo. Die französische Marke hat heute ein smartes Türschloss vorgestellt, dass vermutlich gegen Ende 2020 auf den Markt kommen soll.

Im Gegensatz zum bereits länger erhältlichen Nuki Smart Lock wird das smarte Türschloss von Netatmo nicht einfach auf einen bestehenden Zylinder aufgesetzt, sondern ersetzt diesen komplett. Ebenso stehen smarte Schlüssel im Fokus, mit denen das Schloss auf klassische Art und Weise geöffnet werden kann – gleichzeitig hat man jederzeit die Möglichkeit, innerhalb von Bluetooth-Reichweite mit dem Smartphone auf das Schloss zuzugreifen.

„Der Nutzer kontrolliert alle Funktionen des Türschlosses und der Schlüssel über die Netatmo Security App. Man kann sofort und selbstständig beliebig viele Smarte Schlüssel konfigurieren und auf diese Weise allen Familienmitgliedern Zugang zur Wohnung ermöglichen. Möchte man Gästen Zugang zum eignen Haus gewähren, kann man ihnen über die App eine Einladung zukommen lassen – egal wo man sich gerade befindet.“

Praktisch: Die mit einem NFC-Chip ausgestatteten Schlüssel können von überall aus in Echtzeit über die App verwaltet werden. Geht ein Schlüssel verloren, kann man ihn einfach deaktivieren und so nutzlos machen. Ebenfalls praktisch: Das Schloss ist mit einem Beschleunigungssensor ausgestattet und erkennt Schwingungen, die bei einem möglichen Einbruchsversuch entstehen. Wenn man sich in Bluetooth-Reichweite des Schlosses befindet, kann man über die App auf die Nutzungsprotokolle der Eingangstür zugreifen und auf diese Weise feststellen, ob versucht wurde, in das Haus einzudringen.

mehr Infos rund um das Smart Lock auf der Netatmo-Webseite

Das Netatmo Türschloss punktet auch in einer weiteren Kategorie: Die Batterielaufzeit. Die integrierten AAA-Batterien sollen eine Lebensdauer von bis zu zwei Jahren haben. Und selbst wenn man mal verpasst sie zu erneuern, kann man das Türschloss jederzeit per Micro-USB mit Notstrom versorgen. Ebenfalls klasse: Es wird kein Abonnement notwenig und zum Start soll Apple HomeKit mit an Board sein. Ganz günstig wird der Spaß allerdings nicht, das Netatmo Türschloss soll vermutlich zwischen 350 und 400 Euro kosten.