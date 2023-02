Netflix: Abonnements werden in mehreren Ländern günstiger

Erst kürzlich sorgte der Videostreaming-Anbieter Netflix (App Store-Link) für Schlagzeilen, als man ankündigte, das Account-Sharing rigoroser zu verfolgen. Im Zuge dessen kündigte man auch ein neues Preismodell mit hinzubuchbaren Plätzen im eigenen Abo an, um so mit mehreren Usern einen Account teilen zu können. Auch wir berichteten darüber. Diese Nachricht sorgte trotzdem für großen Unmut in der Nutzerschaft.

Netflix hat nun die Preise für die eigenen Abonnements in mehreren Ländern auf der ganzen Welt reduziert. Wie das Wall Street Journal berichtet, hat der Videostreaming-Dienst bekanntgegeben, die Abo-Preise in mehr als 30 Ländern zu senken. Dazu gehören unter anderem Jemen, Jordanien, Libyen, Iran, Kenia, Kroatien, Slowenien, Bulgarien, Nicaragua, Ecuador, Malaysia, Indonesien, Thailand und die Philippinen. In einigen Ländern sind Netflix-Abonnements nun 50 Prozent günstiger.

Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte, dass Netflix die Preise seiner Abonnements in einigen Regionen „aktualisiert“, gab aber nicht an, wo genau. In wichtigen Netflix-Märkten wie den USA, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Spanien, Deutschland, Mexiko und Brasilien bleiben die Preise jedoch unverändert.

Netflix ist noch immer deutlich teurer als die Konkurrenz

Netflix hat die Preise für seine Tarife weltweit im Jahr 2022 erhöht, Preissenkungen wurden bisher kaum umgesetzt. Obwohl die Gründe unklar sind, kommt der Schritt zu einem Zeitpunkt, an dem Netflix inmitten des Streaming-Kriegs um neue Abonnements kämpft. Der Streaming-Anbieter machte User, die ihre Passwörter mit dem Freundeskreis und der Familie teilen, für den Verlust von mehr als 200.000 Abonnements im ersten Quartal 2022 verantwortlich. Nach Angaben des Unternehmens kommt die Plattform auf mehr als 100 Millionen Personen, die nicht für ein Netflix-Abo zahlen.

Im Vergleich zu anderen Videostreaming-Angeboten ist Netflix nach wie vor deutlich teurer als die Konkurrenz. Der Premium-Tarif von Netflix mit 4K-Auflösung kostet 17,99 Euro im Monat, Apple TV+ lässt sich hingegen für 6,99 Euro/Monat buchen, Disney+ kostet 8,99 Euro/Monat.

Im November 2022 führte Netflix einen neuen werbefinanzierten Tarif ein, um mehr Abonnements zu generieren. Für den gleichen Preis wie bei anderen Streaming-Plattformen, bei denen man das Konto teilen und Videos in 4K-Auflösung ansehen kann, gibt es jedoch eine Menge Einschränkungen. Es ist daher keine Überraschung, dass Netflix Schwierigkeiten hat, seine derzeitige Kundschaft zu halten und neue zu gewinnen. Nun scheint es, dass Netflix endlich bereit ist, seinen Dienst wettbewerbsfähiger zu machen, wenn es um die Preisgestaltung geht – zumindest in einigen Märkten.