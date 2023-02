Eufy Security SmartTrack Card mit Wo ist? jetzt in Deutschland erhältlich

Die Eufy Security SmartTrack Card (Amazon-Link) konnten wir euch schon vor rund einem Monat genauer vorstellen, jetzt ist der Tracker mit Support für Wo ist? für 29,99 Euro auch direkt über Amazon.de erhältlich. Gerne fassen wir unsere Eindrücke noch einmal für euch zusammen.

Die SmartTrack Card ist 8,4 x 5,5 x 0,24 Zentimeter groß und ist perfekt für den Einsatz im Portemonnaie gemacht. Leider ist hier eine festverbaute Batterie integriert, die nicht austauschbar ist, aber rund 3 Jahre hält. Ob es danach ein Austausch-Programm geben wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Die Anbindung an das Wo ist?-Netzwerk ist schnell hergestellt, hier fehlt lediglich die zentimetergenaue Ortung, wie man sie von einem AirTag kennt. Über einen lauten Signalton wird man die SmartTrack Card in der Nähe aber auch so finden können. Umgekehrt kann die kleine Karte auch das verbundenen iPhone klingeln lassen, wenn man den kleinen Knopf auf dem Tracker drückt.

Klickt euch gerne in unseren Detailbericht zur Eufy Security SmartTrack Card und entscheidet dann, ob der Tracker für eure Bedürfnisse in Frage kommt.

eufy security SmartTrack Card (Schwarz, 1er Pack), 2mm Bluetooth Tracker Karte,... FUNKTIONIERT MIT APPLE „WO IST?“: Einfach die vorinstallierte App „Wo ist?“ verwenden und SmartTrack Card zu „Geräte“ hinzufügen.

NIE WIEDER ALARM VERPASST: Mit der Karte ertönt ein so lauter Alarm, dass er gehört werden kann, auch wenn er abgedeckt ist oder sich im anderen...

