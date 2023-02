Auktionen: Signierter Apple-1 und originalverpacktes iPhone 1 unter dem Hammer

Auch wir haben in den letzten Jahren einige spannende Apple-Geräte in unserer kleinen Sammlung im Bochumer Hauptquartier zusammengetragen. Bei den beiden nun vorgestellten Apple Devices jedoch werden wir wohl unsere Finger still halten und nur sehnsüchtig zum Auktionshaus RR Auction schauen.

Letzteres bietet nämlich derzeit zahlreiche Apple-Raritäten an, darunter auch einen Apple-1 inklusive Signatur von Apple-Mitgründer Steve Wozniak, und ein originalverpacktes und ungeöffnetes iPhone der allerersten Generation. RR Auction stellt die beiden Geräte im Rahmen einer „Steve Jobs and the Computer Revolution„-Auktion vor. Zu dieser gehören auch weitere Memorabilia, darunter handgeschriebene technische Notizen und Visitenkarten von Steve Jobs, ein Apple „Lisa“ Pin, ein Drachen mit Apple-Logo und weitere ältere Apple-Computer.

Der zum Verkauf stehende Apple-1 ist „unentdeckt“, da er bis 2023 nicht auf der bekannten Liste der verbliebenen Apple-1 Geräte stand. Er wurde erstmals 1977 als Vorführsystem im Data Domain Computer Store in Columbus, Indiana, eingesetzt. Danach wurde er an den jetzigen Besitzer übergeben. Das Gerät ist voll funktionsfähig und wurde von Steve Wozniak signiert.

Im Jahr 1976 wurden etwa 200 Apple-1-Computer hergestellt, von denen 175 verkauft wurden. Bedingt durch die mittlerweile sehr begrenzte Anzahl dieser Geräte gehen diese für 400.000 USD oder mehr über die Laden- bzw. Auktionstheke. Dieses Modell wird von RR Auction als „außergewöhnliches und historisches“ Exemplar betitelt. Man erwartet, dass der Apple-1 für über 500.000 USD veräußert werden wird.

Ebenfalls zum Verkauf steht ein versiegeltes Original-iPhone. Ein noch originalverpacktes und ungeöffnetes iPhone der ersten Generation wurde kürzlich für mehr als 63.000 Dollar verkauft – ein deutlicher Aufschlag gegenüber dem ursprünglichen Verkaufspreis von 599 Dollar. Die Gebote für das RR-Auktionsmodell liegen bereits bei rund 5.000 USD, und es wird erwartet, dass es für weit über 20.000 USD verkauft wird.

Wer an der Auktion der Apple-Geräte und Memorabilia teilnehmen möchte, hat bis zum 16. März 2023 Zeit. Auch kleinere und günstigere Gegenstände stehen zur Auswahl. So oder so, ein Blick auf das Angebot lohnt für Apple-Fans auf jeden Fall – auch ohne Kaufabsichten.

Fotos: RR Auction.