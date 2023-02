NordVPN feiert Geburtstag: 63 Prozent Rabatt & Chance auf ein Jahr gratis VPN on top

Anzeige. NordVPN, der VPN-Service, der bei der Stiftung Warentest als Testsieger hervorgegangen ist, feiert Geburtstag und bietet die eigenen Dienste abermals günstiger an. Das 2 Jahres-Paket kostet nur noch 99,67 Euro (zum Angebot) statt rund 200 Euro, zudem gibt es auf jeden Fall 3 Gratis-Monate on top. Mit etwas Glück könnt ihr euch statt 3 Gratis-Monate auch 1 Jahr on top gratis sichern. Hier wird per Zufall gelost, ob es 3 Monate oder gleich 12 Monate gratis mit dazu gibt.

Wir haben NordVPN schon selbst ausprobiert und ich nutze den Dienst auch privat weiter. Sollte ich mal Inhaltssperren oder Geoblocking umgehen müssen, aktiviere ich einfach den VPN und kann ohne Probleme auf sonst gesperrte Inhalte zugreifen. Hier kann man mit der NordVPN-App die komplette Verbindung ändern, wer nur Inhalte im Browser per VPN aufrufen möchte, kann mit Chrome, Edge und Firefox eine Browser-Erweiterung nutzen.

Die Auswahl an Server ist groß, unter anderem gibt es folgende Standorte:

Albanien, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Costa Rica, Tschechische Republik, Dänemark, Ägypten, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Hongkong, Ungarn, Island, Indien, Irland, Israel, Italien, Lettland, Luxemburg, Malaysia, Mexiko, Moldawien, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweden, Schweiz, Taiwan, Thailand, Türkei, Ukraine, Großbritannien, USA und Vietnam. Die vollständige Liste könnt ihr hier einsehen.

Bei NordVPN gibt es eine strikte No-Logs-Richtlinie, das heißt, eure Daten werden nicht gesammelt oder gespeichert. Zudem wurde im Test auch die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit gelobt, hier gibt es die Note „sehr gut“. Ebenso gibt es einen Daumen hoch für die vielen Funktionen, Server und Apps. Gleichzeitig weisen die Tester aber auch wie bei allen anderen Anbietern auf Mängel in den AGB hin.

Einfache Handhabung, schnelle Verbindungen

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die VPN-Geschwindigkeiten sehr gut sind. Downloads und auch Streaming sind kein Problem, einige Server können etwas langsamer sein, das ist zum Beispiel bei sehr weit entfernten Standorten der Fall. Insgesamt sind die Verbindungen aber stabil, Streaming läuft ohne Ruckler und Abbrüche sind die absolute Ausnahme.

Den Testsieger jetzt günstiger abonnieren

Insofern ihr einen Top-VPN-Dienst sucht, könnt ihr NordVPN momentan zum Sparpreis kaufen. Bei allen 2-Jahres-Paketen gibt es auf jeden Fall 3 Monate on top, mit etwas Glück sogar 1 Jahr gratis dazu.