Not Not 2: Gehirnjogging-Spiel nach dem „Simon Says“-Prinzip für iOS erschienen

Braucht ihr zum Wochenende hin ein wenig Herausforderung für die grauen Zellen? Dann solltet ihr euch im App Store umsehen und einen Blick auf das neue Not Not 2 (App Store-Link) werfen. Das Entwicklerteam von Alt Shift war bereits mit dem Vorgänger Not Not sehr erfolgreich und konnte auf Mobilgeräten mehr als 15 Millionen Gamer verzeichnen.

Nun ist mit Not Not 2 also der legitime Nachfolger des beliebten Gehirn-Puzzles für iOS und Android erschienen. Der Download des Spiels für iPhones und iPads ist kostenlos und finanziert sich über eingeblendete Werbung. Diese lässt sich über einen In-App-Kauf in Höhe von 3,49 Euro entfernen. Die Installation ist ab iOS/iPadOS 13.0 oder neuer sowie bei 173 MB an freiem Speicherplatz möglich. Auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden.

In Not Not 2 finden Spieler und Spielerinnen zahlreiche Möglichkeiten, ihr Gehirn zu trainieren, indem sie versuchen, den komplexen Anweisungen eines Würfels zu folgen. Dieses Konzept ähnelt dem bekannten Spiel „Simon Says“. Der Spiele-Hersteller Hasbro hat mit „SIMON“ auch eine elektronische Variante (Amazon-Link) veröffentlicht, die sicher vielen von euch bekannt sein dürfte.

Zehn spielbare Charaktere und mehr als 100 Level

Not Not 2 bietet 99 klassische und 24 Extra-Level- Wettkampforientiertere Gamer können sich zudem in acht unendliche Challenge-Levels stürzen und herausfinden, ob sie das Zeug dazu haben, in der weltweiten Rangliste aufzusteigen. Außerdem gibt es zehn spielbare Charaktere und zehn Hintergrundstile, die sich nach und nach freischalten lassen, um für mehr Abwechslung zu sorgen.

Darüber hinaus stellt das Entwicklerteam von Alt Shift auch tägliche Herausforderungen bereit, die die Gehirnzellen auf die Probe stellen, während man in der Rangliste gegen andere Intellektuelle aufsteigen. Auch ein spezielles Dashboard für Gehirnmetriken ist mit an Bord, um die eigenen Erfolge mit dem Freundes- und Familienkreis teilen zu können. Braucht ihr also noch etwas knifflige Beschäftigung inklusive Zeitdruck, dann solltet ihr auf jeden Fall Not Not 2 auf eure Geräte herunterladen.