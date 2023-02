Netflix: Account-Sharing wird in weiteren Ländern unterbunden

Wer ein Netflix-Videostreaming-Konto mit mehreren Personen teilt, wird nun in mehreren Ländern, in denen der Dienst aktiv ist, zur Kasse gebeten. Wie das Unternehmen heute in einer Pressemitteilung berichtet, wird man sogenanntes Account-Sharing in zusätzlichen Ländern unterbinden. Damit soll verhindert werden, dass sich mehrere Personen, die nicht in einem Haushalt leben, ein gemeinsames Netflix-Konto verwenden.

Wie Netflix berichtet, ist Account-Sharing in über 100 Millionen Haushalten ein Thema, „was sich auf die Fähigkeit auswirkt, in großartiges neues Fernsehen und Filme zu investieren“. Seit dem letzten Jahr treibt der Videostreaming-Anbieter daher Maßnahmen voran, um geteilte Accounts zu minimieren. Zuerst hat man damit in Lateinamerika gestartet, ab heute folgen mit Kanada, Neuseeland, Portugal und Spanien weitere Länder. In den kommenden Monaten sollen die Maßnahmen „auf breiterer Basis eingeführt“ werden. „Wir haben uns darauf konzentriert, den Mitgliedern mehr Kontrolle darüber zu geben, wer auf ihr Konto zugreifen kann“, heißt es von Netflix. Das sind die Maßnahmen im Detail:

Hauptstandort festlegen: Wir helfen unseren Mitgliedern bei der Einrichtung, damit jeder, der in ihrem Haushalt lebt, ihr Netflix-Konto nutzen kann.

Wir helfen unseren Mitgliedern bei der Einrichtung, damit jeder, der in ihrem Haushalt lebt, ihr Netflix-Konto nutzen kann. Verwalten des Kontozugangs und der Geräte: Auf der neuen Seite „Zugang und Geräte verwalten“ können Mitglieder jetzt ganz einfach festlegen, wer Zugriff auf ihr Konto hat.

Auf der neuen Seite „Zugang und Geräte verwalten“ können Mitglieder jetzt ganz einfach festlegen, wer Zugriff auf ihr Konto hat. Profil übertragen: Nutzer eines Kontos können jetzt ganz einfach ihr Profil auf ein neues, kostenpflichtiges Konto übertragen – unter Beibehaltung der personalisierten Empfehlungen, des Fernsehverlaufs, der Eigenen Liste, der gespeicherten Spiele und mehr.

Nutzer eines Kontos können jetzt ganz einfach ihr Profil auf ein neues, kostenpflichtiges Konto übertragen – unter Beibehaltung der personalisierten Empfehlungen, des Fernsehverlaufs, der Eigenen Liste, der gespeicherten Spiele und mehr. Auf Reisen schauen: Mitglieder können Netflix nach wie vor problemlos auf ihren persönlichen Geräten ansehen oder sich an einem neuen Fernseher anmelden, beispielsweise in einem Hotel oder einer Ferienwohnung.

Mitglieder können Netflix nach wie vor problemlos auf ihren persönlichen Geräten ansehen oder sich an einem neuen Fernseher anmelden, beispielsweise in einem Hotel oder einer Ferienwohnung. Zusätzliches Mitglied kaufen: Mitglieder unseres Standard- oder Premium-Tarifs können in vielen Ländern (einschließlich Kanada, Neuseeland, Portugal und Spanien) ein zusätzliches Mitgliedskonto für bis zu zwei Personen, mit denen sie nicht zusammenleben, hinzufügen – jedes mit einem Profil, personalisierten Empfehlungen, Login und Passwort – für zusätzliche 7,99 CAD$ pro Monat und Person in Kanada, 7,99 NZD$ in Neuseeland, 3,99 Euro in Portugal und 5,99 Euro in Spanien.

Es ist davon auszugehen, dass Netflix die neuen Maßnahmen auch schon bald in weiteren europäischen Ländern umsetzen wird. Geht man von den Preisen für Spanien aus, um zusätzliche Personen zum Account hinzufügen zu können, kommt man auf einen Gesamtpreis von 18,98 Euro im Standardtarif (12,99 Euro + 5,99 Euro) für eine mögliche hinzuzufügende Person. Im Premium-Tarif, in dem bis zu zwei weitere Personen hinzugefügt werden können, summiert sich der Preis dann auf 29,97 Euro (17,99 Euro + 5,99 Euro + 5,99 Euro).

Laut MacRumors will Netflix über IP-Adressen, Geräte-IDs und Account-Aktivitäten herausfinden, ob Personen, die gemeinsam einen Account nutzen, wirklich unter einem Dach leben. Im Premium-Tarif beispielsweise sind bis zu vier gleichzeitige Streams erlaubt. Teilt man den Account aber mit zwei anderen Personen, die nicht im eigenen Haushalt leben, kommt man lediglich auf maximal drei gleichzeitige Streams. Auf diese Weise sollen mit den neuen Regularien haushaltsbezogene Accounts, die an einem Ort streamen, stark forciert werden.

Fotos: Netflix.