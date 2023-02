Apple restrukturiert Management-Positionen: Carol Surface wird neue Personalchefin

In Apples Führungsriege gibt es derzeit einige Veränderungen. Während das Unternehmen weiterhin von CEO Tim Cook geführt wird, gibt es auf anderen Manager-Positionen eine Restrukturierung. Wie Mark Gurman von Bloomberg berichtet, wurde nun die Stelle des Chief People Officers besetzt, und zwar mit Carol Surface, die zuvor bei Medtronic angestellt war.

„Apple Inc. stellt seinen ersten Chief People Officer ein und verlagert die Aufgaben des Personalwesens vom Leiter der Einzelhandelsabteilung, um die Art und Weise, wie der Tech-Riese Mitarbeiter einstellt und unterstützt, zu überarbeiten. Wie Chief Executive Officer Tim Cook in einem Memo an die Mitarbeiter mitteilte, ernennt das Unternehmen Carol Surface zu dieser neuen Position. Damit übernimmt sie die Aufgaben von Deirdre O’Brien, die lange Zeit die Personalabteilung von Apple leitete und auch weiterhin für den Einzelhandel zuständig sein wird.“

So berichtet Mark Gurman in seinem Artikel zum Thema. Laut Aussage von Apple bringe Surface „einen unglaublichen Erfahrungsschatz mit, der von unschätzbarem Wert sein wird, um unsere Teams auf der ganzen Welt zu unterstützen und auf all dem aufzubauen, was Apple so besonders macht“. Deirdre O’Brien wird weiterhin die Retail-Sparte von Apple leiten.

Neue Personalchefin wird für 164.000 Apple-Angestellte zuständig sein

Carol Surface war zuvor beim Health Tech-Unternehmen Medtronic Plc tätig, das über rund 100.000 Angestellte verfügt. Bei Apple wird Surface ab März dieses Jahres die Position des Chief People Officers übernehmen, direkt an Tim Cook berichten und für eine Belegschaft von rund 164.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (Stand: September 2022) zuständig sein.

„Die Einstellung [von Carol Surface, Anm.d.Red.] bedeutet einen bedeutenden Wechsel im Managementteam von Apple. Sie verleiht der Personalabteilung nicht nur mehr Gewicht, sondern dürfte O’Brien auch die Möglichkeit geben, sich um die immer schwieriger werdenden Einzelhandelsgeschäfte zu kümmern. Apples Einzelhandelskette drängt in neue Länder und hat mit gewerkschaftlichen Organisierungsbestrebungen in den US-Läden zu kämpfen.“

Das erklärt Mark Gurman bezüglich der Hintergründe der Restrukturierung im Apple-Management. Deirdre O’Brien hatte seit 2019 sowohl die Retail-, als auch die Human Resources-Abteilung von Apple übernommen und damit Angela Ahrendts ersetzt. In seiner Mitteilung an das gesamte Apple-Team gab Tim Cook bekannt, dass man schon länger geplant habe, einen neuen Personal-Manager einzustellen, als O’Brien ihren Aufgabenbereich um den Retail-Bereich erweitert habe.

Fotos: Medtronic/Apple.