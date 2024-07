Neue Apple-Videos bewerben das iPhone 15 Pro und den Beats Pill Lautsprecher

Apple hat einen neuen Kurzfilm mit dem Titel ¡Suerte! veröffentlicht, was übersetzt „Glück“ heißt. In dem knapp 14 Minuten langen Film begibt sich der junge Musiker Iván Cornejo auf eine Reise nach Mexiko, um sich von seinen Wurzeln inspirieren zu lassen. Natürlich wurde der komplette Film mit dem iPhone 15 Pro gefilmt und bewirbt zudem die Veröffentlichung von Cornejos Single „Intercambio Injusto“.

Neue Werbung für den kommenden Beats Pill Lautsprecher

Während sich Beats sehr lange nur auf Kopfhörer konzentriert hat, kann man die Neuauflage des Beats Pill Lautsprechers seit letzten Monat in den USA kaufen. Bei uns startet der Lautsprecher erst am 6. August und obwohl der deutsche Apple Store den Beats Pill schon listet, sind derzeit keine Vorbestellungen möglich. Ab August könnt ihr euch den Beats Pill Lautsprecher in den Farben Mattschwarz, Signalrot und Champagner für 169,95 Euro sichern.

Apple und Beats rühren die Werbetrommel und haben die alten „Pill Dudes“ ausgegraben, die in vier neuen Werbespots zu sehen sind.