Neuer Bericht: Kommende iPhones ohne physische SIM-Karte?

Zu Beginn der letzten Woche informierte der brasilianische Blog do iPhone darüber, dass die iPhone 15-Generation wohl ohne physische SIM-Karte ausgeliefert werden würde – zumindest in einigen Ländern und Regionen. Wie nun das Team von MacRumors zu diesem Thema berichtet, könnte es auch schon früher soweit sein.

Auch der Leaker Dylan (@dylandkt bei Twitter) hatte sich bereits vor einigen Monaten bezüglich einer Entfernung der physischen SIM-Karte in neuen iPhones geäußert. Er bekräftigte seine Aussage nun erneut und geht konform mit den neuesten Gerüchten.

I am in agreement with recent rumors regarding the removal of the physical SIM card tray. In February, I had shared the following information below: https://t.co/zOyeJr0V1d

— Dylan (@dylandkt) December 27, 2021