Nothing Ear (open): Erste Open-Ear-Kopfhörer mit Bügeldesign vorgestellt

Das noch vergleichsweise junge Unternehmen Nothing hat sich in der Vergangenheit neben Smartphones auch auf In-Ear-Kopfhörer konzentriert. Mit dem nun vorgestellten Nothing Ear (open) geht man allerdings sowohl technologisch, als auch designtechnisch neue Wege: Die Neuerscheinung setzt auf eine offene Bauweise und wird mittels eines Ohrbügels an seinem Platz gehalten.

Der jeweils 8,1 Gramm leichte neue Nothing Ear (open) wird in typischer Nothing-Manier in weißer Farbe sowie in einem nur 19 mm dünnen und knapp 64 Gramm leichten weiß-transparenten Lade- und Transportcase ausgeliefert. Für einen ausgewogenen und präzisen Sound soll ein stufenförmiger dynamischer 14,2 mm-Treiber, eine titanbeschichtete Membran und ein Bass Enhance-Algorithmus sorgen.

Das Design der Ear (open)-Lautsprecher sorgt für einen offenen Klang, der sich mittels einer Open Sound Technology der Umgebung anpassen soll. Die Neuerscheinung ist zudem mit einem Sound Seal-System und gerichteten Lautsprechern ausgestattet, damit man nur den Sound hört: „Schallwellen an der Vorder- und Rückseite des Earbuds heben sich gegenseitig auf, so dass der Sound komplett privat bleibt“, lässt Nothing dazu wissen.

Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung

Die Ear (open) sind für einen bequemen Sitz mit einer Dreiecksstruktur stabilisiert und um 50 Grad geneigt, damit der Lautsprecher direkt über dem Ohr sitzt. Der Ohrbügel hat einen Nickel-Titan-Draht, der ihn flexibel und gleichzeitig robust macht. Mit nur 8,1 Gramm Gewicht pro Earbud bieten die Ear (open) einen sicheren und leichten Sitz und „fühlen sich an, als würdest du gar nichts tragen“, so Nothing.

Zu den weiteren Features der Nothing Ear (open) gehört ein LED-Ladestatus im Ladecase, eine Wasser- und Staubbeständigkeit nach IP54, Bluetooth-Version 5.3 samt LE, eine Unterstützung für Microsoft Swift Pair und Google Fast Pair, ebenso wie eine Pinch-Steuerung am Earbud, eine Suchfunktion und eine bis zu achtstündige Wiedergabezeit mit einer Ladung. Mit Hilfe des Ladecases ist eine Wiedergabe von bis zu 30 Stunden möglich, danach kann der 635 mAh-Akku im Ladecase über USB-C aufgeladen werden.

Im Lieferumfang der neuen Nothing Ear (open) sind neben den beiden Earbuds auch das Ladecase, ein weißes USB-C-auf-USB-C-Kabel sowie ein Benutzerhandbuch enthalten. Die Nothing Ear (open) können ab sofort zum Preis von 149 Euro vorbestellt werden, die Auslieferung soll ab dem 5. Oktober dieses Jahres erfolgen.

