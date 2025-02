Oppo Find N5: Bislang dünnstes Foldable kommt am 20. Februar

Die Apple-Welt erwartet in dieser Woche die Vorstellung eines neuen iPhone SE. In der nächsten Woche wartet allerdings eine weitere interessante Präsentation eines Smartphone-Herstellers: Oppo will in der Nacht vom 20. auf den 21. Februar 2025 das neue Oppo Find N5, ein Foldable, das gleichzeitig auch das bisher dünnste faltbare Smartphone sein soll, erstmals der Öffentlichkeit vorstellen.

Aber wie schon so oft gibt es bereits vorab einige Informationen und geleaktes Material. Neben einem kleinen Video-Trailer zum Oppo Find N5, das wir euch unter dem Artikel eingebunden haben, und verschiedenen Werbematerialien sind auch schon erste Fotos des ultradünnen Smartphones aufgetaucht. Genaue Maße wird der Hersteller erst in der kommenden Woche verkünden, aber die bereits veröffentlichten Bilder sehen bereits sehr eindrucksvoll aus.

Im Netz sind neben den offiziellen Materialien zum Oppo Find N5 auch bereits einige Details zu den Spezifikationen des neuen Foldables aufgetaucht, darunter ein Screenshot von der „Über dieses Smartphone“-Seite in den Systemeinstellungen des Geräts. So soll im Oppo Find N5 unter anderem ein Qualcomm Snapdragon 8 Elite zum Einsatz kommen, allerdings in einer etwas langsameren Variante mit sieben statt acht Prozessorkernen. Eine Variante des Find N5 soll zudem mit 16 GB Arbeitsspeicher, 12 GB virtuellem RAM und 512 GB Flashspeicher ausgestattet worden sein. Das Hauptdisplay kommt auf eine Diagonale von 8,12 Zoll und ist damit sogar noch etwas größer als das Vorgängermodell von Oppo.

Wies das Oppo Find N3 noch einen 4.805-mAh-Akku auf, wird das Find N5 mit einem deutlich größeren 5.600-mAh-Akku ausgestattet sein, der kabelgebundenes Laden mit 80 Watt und drahtloses Laden mit 50 Watt unterstützt. Das Gerät wird mit ColorOS 15 laufen, das auf Android 15 basiert. Bei The Verge (https://www.theverge.com/reviews/609226/oppo-find-n5-worlds-thinnest-foldable-first-look-hands-on) gibt es bereits erste Hands On-Bilder, die eine extrem schmale Unterseite des Geräts zeigen, in die der USB-C-Anschluss gerade so hinein passt.

Downgrade beim Kamera-Setup?

Was die Kamera betrifft, soll im Find N5 eine Dreifach-Rückkamera verbaut sein. Anstelle von drei 50-Megapixel-Sensoren wird das Handy eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine 8-Megapixel-Sekundärlinse und einen weiteren 50-Megapixel-Sensor haben, bei dem es sich um eine 3fach-Periskop-Telekamera handeln könnte. Für Selfies wird es zwei 8-Megapixel-Kameras enthalten – eine auf dem äußeren Display und eine weitere auf dem internen faltbaren Bildschirm.

Interessanterweise dürften diese Kamera-Spezifikationen auf ein Downgrade beim neuen Oppo Find N5 hinweisen: Das Vorgängermodell verfügt über eine 32-Megapixel-Frontkamera, eine interne 20-Megapixel-Kamera und eine Dreifachkamera mit 48 Megapixeln (Hauptkamera), 48 Megapixeln (Ultraweitwinkel) und 64 Megapixeln (3x Periskop-Tele) auf der Rückseite.

Das Oppo Find N5 soll zum Marktstart in zwei Farbvarianten, in Schwarz („Cosmic Black“) und Weiß („Misty White“), verfügbar gemacht werden und auch über eine IPX9-Zertifizierung für Wasserdichtigkeit verfügen. In China soll es noch eine dritte Farbvariante in Lila mit veganem Leder geben. Preise und Verfügbarkeiten sind bislang nicht bekanntgegeben worden.

Es ist durchaus möglich, dass auch Apple in Zukunft ein Foldable auf den Markt bringen wird. Allerdings scheint man in diesem Segment erst einmal anderen Herstellern den Vortritt zu lassen und die eigene Entwicklungsarbeit zu perfektionieren. Was ein halbgares und viele Probleme aufweisendes Modell am Markt anrichten kann, haben die ersten Foldable-Versuche von Samsung schließlich eindrucksvoll gezeigt.