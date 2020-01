Satechi stellt neues „Trio Wireless Charging Pad“ vor

Möchten wir uns noch an das AirPower-Desaster erinnern? Lieber nicht, obwohl das Produkt sicherlich eine tolle Ergänzung gewesen wäre. Aber auch Drittanbieter stellen tolle Produkte her, unter anderem Satechi. Auf der CES in Las Vegas wurde nun das „Satechi Trio Wireless Charging Pad“ vorgestellt.

Die leicht abgeschrägte Ladematte bietet Platz für drei Geräte: Apple Watch, AirPods und Smartphone. Auf der linken Seite ist der Ladepuk für dir Apple Watch integriert. Die Uhr kann man entweder flach auflegen oder optional lässt sich der Ladepuk nach oben klappen und die Uhr zum Beispiel im Querformat laden. In der Mitte könnt ihr eure AirPods 2 und AirPods Pro aufladen. Auf der rechten Seite lässt sich das iPhone auflegen und schnell mit 7,5 Watt laden.

Das Trio Wireless Charging Pad wird per mitgeliefertem USB-C-Kabel und 24 Watt Netzteil angeschlossen. Das Produkt ist 11,5 x 22 x 1,3 Zentimeter groß und wiegt knapp 370 Gramm.

Auf Satechi.com kostet das neue Produkt 119,99 US-Dollar. Der Versand nach Deutschland ist kostenlos und erfolgt innerhalb von 5 Tagen. Ab Ende Februar wird man auch hierzulande für 119,99 Euro zuschlagen können.