Fibaro Home Center 3: Smart Home-Gateway jetzt mit ZigBee- und WLAN-Protokollen

Der Smart Home-Hersteller Fibaro beschreibt das jüngst auf der CES 2020 in Las Vegas vorgestellte Fibaro Home Center 3 als „das fortschrittlichste Smart Home-Gateway auf dem Markt“. Im Vergleich zu Vorgängerversion soll sich die Performance und Sicherheit nochmals verbessert haben, zudem werden nun weitere Protokolle zur Einbindung von entsprechenden Endgeräten unterstützt.

„Das Home Center 3 Smart Home Gateway enthält ein Management Center, auf dem Fibaro-Geräte in Kombination mit Hardware auf der Basis des Z-Wave-Protokolls oder sogar 100 Nice-Geräte ausgeführt werden können“, berichtet das Unternehmen in einer Mitteilung. „Wenn dies nicht ausreicht, ist es auch ZigBee-fähig […]. Leistungsstarke Komponenten und Chips wurden entwickelt, um Software-Updates mit neuen Funktionen einzuführen. Dank des Ethernet- und WiFi-Anschlusses verfügt das Gateway über weitere Netzwerkverbindungen und eine größere Reichweite als je zuvor, so dass es überall im Haus platziert werden kann.“ Die Reichweite soll bis zu 150 Meter betragen, das sind 50 Prozent mehr im Vergleich zur Vorgängerversion.

4-Core-Prozessor, 2 GB RAM und 8 GB HDD

Für Sicherheit und Stabilität soll eine Dual-Backup im System und der Cloud, sowie ein 4-Core-Prozessor samt 2 GB an RAM sorgen. Zu den weiteren Features des Fibaro Home Center 3 gehört eine 8 GB-Festplatte, ein 12V DC-Stromanschluss, Z-Wave (500), ZigBee (2405-2480 MHz), WiFi 802.11 b/g/n/a/ac und Bluetooth Low Energy. Die Maße des schwarzen Geräts samt kupferfarbener Farbakzente betragen 22 x 14 x 3,5 cm, so dass sich das Home Center 3 nahtlos und unproblematisch in jedes Heim integrieren lässt. Das Smart Home-System verfügt darüber hinaus über eine eigene Smartphone-App (App Store-Link) und lässt sich auch per Siri, Alexa oder Google Assistant per Stimme steuern.

Zu Preisen und Verfügbarkeiten hat Fibaro bisher noch keine Angaben gemacht. Der Kauf und die Installation erfolgt über ausgewählte Technik-Partner, von denen es auch eine größere Anzahl in Deutschland gibt. Auf der Website des Herstellers kann man auch nach passenden Partnern in der näheren Umgebung suchen. Für weitere kleine Eindrücke haben wir euch abschießend den Home Center 3-Teaser von Fibaro eingebunden.