Ultimate Ears Miniroll: Neuer Bluetooth-Lautsprecher mit 12 Stunden Akkulaufzeit

2019 hat Ultimate Ears die Lautsprecher UE Roll und UE Roll 2 eingestellt. Jetzt bringt das Unternehmen zur IFA den neuen Ultimate Ears Miniroll auf den Markt – eine noch kompaktere Variante für alle, die auf der Suche nach einem tragbaren Bluetooth-Lautsprecher sind. Aktuell ist der Miniroll nur in den USA erhältlich, doch wir erwarten, dass er bald auch in Deutschland verfügbar sein wird.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden eignet sich der Miniroll ideal für lange Musiksessions. Dank USB-C-Anschluss ist der Lautsprecher schnell wieder aufgeladen. Die IP67-Zertifizierung macht den Miniroll wasser- und staubdicht, sodass er perfekt für Outdoor-Aktivitäten geeignet ist. Eine praktische Lasche auf der Rückseite ermöglicht es, den Lautsprecher am Rucksack zu befestigen – perfekt für unterwegs.

Ultimate Ears Miniroll ist wasserfest

Der Ultimate Ears Miniroll hat einen Durchmesser von nur 105 Millimetern und wiegt lediglich 279 Gramm, was ihn zu einem der kompaktesten und leichtesten Lautsprechern macht. Auf der Vorderseite befinden sich große Lautstärketasten, während kleinere Tasten für Power und Play/Pause an der Seite zu finden sind. Die Musikwiedergabe kann auch bequem über euer Smartphone gesteuert werden.

Obwohl Lautsprecher dieser Größe keine Wunder vollbringen können, liefert der Miniroll dennoch eine beeindruckende Lautstärke von bis zu 85,5 dB. Wenn mehr Sound gewünscht ist, könnt ihr mit der Auracast-Technologie unbegrenzt viele Miniroll-Lautsprecher synchronisieren und so die Bluetooth-Reichweite von bis zu 40 Metern voll ausnutzen.

Der brandneue Ultimate Ears Miniroll Lautsprecher, erhältlich in den Farben Schwarz, Blau, Pink und Grau, kostet 79,99 US-Dollar und ist derzeit ausschließlich in den USA verfügbar. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald der Lautsprecher auch in Deutschland erhältlich ist.