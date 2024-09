Vorwerk startet neuen Thermomix Spiralschneider für TM5 und TM6

Wir haben unseren Thermomix TM6 von Vorwerk nun schon seit über einem Jahr im Einsatz und haben erst diese Woche ein leckeres Kürbis-Risotto damit kredenzt. Was ich gerade aufgrund des hohen Preises schätze: Es kommt nicht jedes Jahr ein neues Modell, stattdessen liefert Vorwerk immer wieder neues Zubehör für neue Möglichkeiten.

Ihr habt ja vielleicht schon den Gemüse Styler im Einsatz, wir konnten uns da bisher noch nicht so wirklich zum Kauf durchringen. Für den Gemüse Styler gibt es jetzt ein neues Zubehör, quasi eine Erweiterung für die Erweiterung: Den Thermomix Spiralschneider.

„Ergänzend zu den dicken und dünnen Raspeln und Scheiben des Thermomix Gemüse Stylers schneidet er als neues Highlight künftig schmale und breite Spiralen, die an Spaghetti und Tagliatelle erinnern“, schreibt Vorwerk in einer Pressemitteilung über den neuen Spiralschneider.

Mit im Lieferumfang enthalten sind zwei Klingen:

Die schwarze Klinge ergibt breite Spiralen, die an Tagliatelle oder Kartoffel-Twister erinnern.

Die grüne Klinge ergibt dünne Spiralen, die Spaghetti ähneln.

Thermomix Spiralschneider ist zum Start nur für Gastgeber erhältlich

Während man den Gemüse Styler bereits seit einiger Zeit für 129 Euro kaufen kann, gibt es den neuen Thermomix Spiralschneider zunächst nicht online zu kaufen. Stattdessen bekommt ihr ihn zunächst nur, wenn ihr ein „Erlebniskochen“ bei euch Zuhause veranstaltet. Diese Aktion läuft noch bis zum 27. Oktober, spätestens dann sind die neuen Klingen hoffentlich als ganz reguläres Zubehör bei Vorwerk erhältlich. Mehr Infos erhaltet ihr bis dahin auf der Vorwerk-Webseite.

Was ich dagegen klasse finde: Das neue Zubehör wird fest in die Rezepte integriert und bei der Nutzung mit dem Thermomix TM6 bekommt dieser sogar einen neuen Modus: Spiralschneiden. Beim älteren Thermomix TM5 kann die Software nicht so einfach angepasst werden, hier muss man den Gemüse Styler mit dem Spiralschneider im manuellen Modus nutzen – aber er ist eben grundsätzlich kompatibel, darauf kommt es ja zunächst einmal an.