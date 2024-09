Gardena stellt neue Mähroboter mit und ohne Draht vor

Auf der IFA in Berlin habe ich gleich bei mehreren Herstellern mal einen Wunsch geäußert: Wie wäre es mit einem besonders kompakten Rasenmähroboter für kleine Gärten mit einer Fläche von weniger als 100 Quadratmetern? Vielleicht im Formfaktor eines Saugroboters. Mit einer kleinen, feinen Station, die nicht die halbe Terrasse in Beschlag nimmt? Ich wäre sofort dabei, wie sieht es bei euch aus?

Gardena kann mich in diesem Fall nicht unbedingt glücklich machen, auch hier schaffen die kleinsten Neuheiten eine Fläche von bis zu 400 Quadratmetern und sind entsprechend groß. Viel spannender als der neue Gardena Smart Sileno Pro oder der Smart Sileno Max für bis zu 1.500 Quadratmeter Fläche ist allerdings der neue Gardena Smart Sileno Free, der erstmals auf das sonst übliche Begrenzungskabel verzichtet und völlig freu durch den Garten fahren soll.

Für das neue Free-Modell setzt Gardena auf satellitengestützte Navigation und Echtzeitkinematik. Die Installation der insgesamt drei neuen Modelle (je nach Gartenfläche) gestaltet sich dabei äußerst komfortabel, denn es müssen keine zusätzlichen Antennen oder Signalmasten im Garten als Referenzpunkte angebracht werden. Die für die Echtzeitkinematik notwendigen Referenzdaten erhält der Mähroboter über das Internet.

Ähnlich wie beim Dreame A1 wird der Roboter während der Installation per App und virtuellen Joystick an der Rasenkante entlang geführt, damit er euren Garten kennenlernt und eine virtuelle Begrenzung setzt.

Mit der LONA-Technologie wird die Rasenfläche in der smart App kartiert und lässt sich in Zonen einteilen. Auf diese Weise entsteht eine virtuelle Karte mit verschiedenen Bereichen, für die individuelle Mähfrequenzen festgelegt werden können. So können beispielsweise schattige Bereiche, in denen das Gras langsamer wächst, weniger häufig gemäht oder auch komplett ausgespart werden. Ebenso lassen sich Sperrzonen definieren, die der Mäher vermeiden soll. In der App kann zudem die aktuelle Position des Mähroboters in Echtzeit eingesehen werden.