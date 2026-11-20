Der iMac mit OLED-Display, auf den so mancher Apple-Fan wartet, steht offenbar auf wackligen Beinen. Wie die koreanische Fachpublikation The Elec unter Berufung auf Branchenkreise berichtet, überlegt Apple, das Projekt nach hinten zu schieben oder es gleich ganz zu begraben. Als Gründe nennt das Blatt die hohen Kosten für die Panels sowie eine Nachfrage nach OLED-Geräten, die hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Samsung soll schon im Bilde sein

Laut dem Bericht spricht Apple bereits mit Samsung Display über Änderungen am Entwicklungsfahrplan. Ein Insider betont allerdings, dass es derzeit eher um einen Aufschub geht, während Apple die Nachfrage abwägt. Ein endgültiges Aus ist damit aber nicht vom Tisch.

Ursprünglich war der Marktstart für 2029 oder 2030 im Gespräch. Parallel soll Apple jedoch LCD-Zulieferer, darunter BOE, gebeten haben, Displays für einen neuen iMac zu entwickeln, der etwa 2029 erwartet wird. Das spricht dafür, dass Apple genau in jenem Zeitfenster, das eigentlich für den OLED-Sprung vorgesehen war, bei der bewährten LCD-Technik bleiben könnte.

Hohe Kosten und überschaubare Stückzahlen

Das größte Problem ist offenbar das liebe Geld. Weil Apple vom iMac deutlich weniger Geräte verkauft als etwa vom iPhone oder vom MacBook, lassen sich teure OLED-Panels kaum rechtfertigen, ohne den Preis des Rechners anzuheben. Hinzu kommen steigende Preise für Speicherchips sowie die Mehrkosten, die der OLED-Einzug in weitere Apple-Produkte ohnehin mit sich bringt.

Das iPad Pro als Warnsignal

Dass die Nachfrage nach OLED-Geräten schwächelt, zeigt sich laut den Berichten besonders beim iPad Pro. Die 2024 vorgestellten Modelle bekamen zwar hellere Tandem-OLED-Displays, doch die höheren Preise haben offenbar viele Käufer abgeschreckt. Bereits im Oktober desselben Jahres soll Apple die geplanten Auslieferungen von bis zu 10 Millionen auf 6,7 Millionen Einheiten zusammengestrichen haben.

Auch für 2026 sieht es nicht rosig aus. Samsung Display und LG Display dürften zusammen 4,9 Millionen OLED-Panels für das iPad Pro liefern, das sind rund 18 Prozent weniger als die sechs Millionen im Jahr 2025. Bei Samsung geht es von 2,1 auf 1,5 Millionen Stück zurück, bei LG von 3,9 auf 3,4 Millionen.

Was bisher geplant war

Erstmals an Zulieferer gewandt haben soll sich Apple wegen eines OLED-iMac schon 2025. Gesucht wurde ein 24-Zoll Panel mit 600 Nits Helligkeit und 218 Pixeln pro Zoll. Samsung Display entwickelte dafür auf seinen bestehenden Produktionslinien für großformatige Quantum-Dot-OLEDs ein Panel mit rund 220 Pixeln pro Zoll. Fünf lichtemittierende Schichten sollen Helligkeit und Lebensdauer verbessern und für die zweite Hälfte des Jahres 2026 waren erste Muster an Apple eingeplant.

LG Display tüftelte derweil an einem konkurrierenden weißen OLED-Panel, ebenfalls mit fünf Schichten. Die Entwicklung für den ersten OLED-iMac wurde laut Berichten aber eingestellt. Und Bloomberg-Reporter Mark Gurman hatte im vergangenen Monat erklärt, Apple teste weiterhin OLED-Displays für den iMac und das MacBook Air, ohne einen Zeitpunkt für den Umstieg zu nennen.