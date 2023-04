27″ Display mit ProMotion abgesagt, 15,5″ MacBook Air zur WWDC?

Der Display-Experte Ross Young hat in den letzten Jahre immer wieder über ein neues Apple-Display mit 27″ Diagonale, MiniLED und ProMotion gesprochen. Nachdem ein möglicher Start immer wieder weiter nach hinten korrigiert wurde, erteilt Young dem Display nun eine Komplettabsage.

Auf Twitter sagte Young, dass Apple die Pläne für ein solches Display „vorerst eingestellt“ habe. Genaue Gründe für Apples Entscheidung sind unklar, ob das Unternehmen den Monitor in Zukunft jemals auf den Markt bringen wird, bleibt somit abzuwarten. Eigentlich ging der Display-Experte davon aus, dass das 27″ Display mit 120Hz ProMotion und und MiniLED schon 2022 auf den Markt kommen sollte. Hier wollte man die Lücke zwischen dem Studio Display und dem Pro Display XDR schließen.

Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hat sich vor wenigen Minuten auch geäußert und erteilt dem Display keine Absage, sondern nur eine weitere Verschiebung nach hinten. Laut Kuo soll die Produktion 2024 oder 2025 starten, zudem soll durch Hardwareanpassungen das Display dünner werden und eine längere Lebensdauer aufweisen.

15,5″ MacBook Air auf der WWDC?

Während dem neuem Apple-Display eine Absage erteilt wird, berichtet Young weiter, dass die Produktion des möglichen 15,5″ MacBook Air fortgeschritten ist und eine Vorstellung zur WWDC sehr wahrscheinlich sei.

Young hatte zuvor angedeutet, dass das 15,5″ MacBook Air im April auf den Markt kommen könnte, aber sein geschätzter Zeitplan für die Markteinführung könnte ein wenig verfrüht sein. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es so aus, als ob ein Apple-Event im Frühjahr nicht stattfinden wird, und es scheint unwahrscheinlich, dass Apple eine neue Generation des MacBook Air per Pressemitteilung vorstellen würde. Passender wäre daher die kommende WWDC Anfang Juni.

Gerüchten zufolge könnte das MacBook Air mit einem 15,5″ Display ausgestattet sein, was in etwa der Größe des inzwischen eingestellten 15,4″ MacBook Pro entsprechen würde. Das MacBook Air wäre damit zwischen dem 13,6″ MacBook Air und dem 16″ MacBook Pro angesiedelt und würde all jenen, die ein schlankeres, leichteres und erschwinglicheres Gerät mit einem größeren Bildschirm suchen, eine Option bieten, die kein „Pro“-Notebook ist. Welchen Chip das MacBook Air genau verwenden wird, bleibt abzuwarten, im Gespräch sind die M2, M2 Pro oder gar die neue M3 Chipserie.