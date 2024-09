Apple aktualisiert die AirPods Max: Jetzt mit USB-C und in neuen Farben

Apple hat am heutigen Abend auch ein paar kleine Änderungen an den AirPods Max vorgenommen. Die Over-Ear-Kopfhörer von Apple haben nur ein kleines Upgrade spendiert bekommen und sind nun in ein paar neuen Farben erhältlich, darunter Orange und Lavendel.

Aber die wohl wichtigste Neuerung für AirPods Max-Fans ist die Änderung des Ladeanschlusses; Ab sofort sind die Kopfhörer auch mit USB-C-Ladeanschluss verfügbar. Damit ist auch ein weiteres der Apple-Geräte auf USB-C umgestellt worden.

Die aktualisierten AirPods Max kosten 549 USD und sind ab heute bei Apple vorbestellbar. Sie sind ab dem 20. September dieses Jahres erhältlich und werden dann ausgeliefert.