Apple stellt das iPhone 16 vor: Das bunte iPhone bekommt neue Funktionen

Apple hat soeben das iPhone 16 und iPhone 16 Plus vorgestellt, die Basis-Modelle von Apple. Diesmal liegt der Fokus auf neuen Farben, und das iPhone 16 und 16 Plus sind nun auch in Blau, Grün und Pink erhältlich. Die beiden klassischen Farben, Schwarz und Weiß, sind weiterhin verfügbar.

Des Weiteren hält der aus dem iPhone 15 Pro bekannte Action Button Einzug in das iPhone 16. Der Button kann verschiedene Aktionen auslösen, zum Beispiel die Kamera starten oder das iPhone stummschalten. Das Display bietet eine Helligkeit von 2.000 Nits und kann bis auf 1 Nit heruntergeregelt werden. Das iPhone 16 und 16 Plus sind weiterhin in den Displaygrößen 6,1 und 6,7 Zoll erhältlich. Neu ist auch die Aufnahmetaste, um noch schneller Fotos machen zu können.

Während der Vorgänger noch auf den A16 Bionic Chip setzte, erhalten das iPhone 16 und iPhone 16 Plus den neuen A18 Chip. Dieser wurde für Apple Intelligence entwickelt und bietet eine 16-Kern Neural Engine für schnelle Aufgaben. Der Prozessor ist deutlich schneller, und der Grafikprozessor bietet noch einmal verbesserte Leistung, ideal für anspruchsvolle Spiele.

Das iPhone 16 ist für Apple Intelligence gemacht

Mit den Upgrades sind das iPhone 16 und iPhone 16 Plus perfekt für Apple Intelligence geeignet, allerdings startet die Künstliche Intelligenz bei uns später. Apple gibt an, dass die Apple-Intelligence-Server mit 100 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden. Gleichzeitig hat Apple wichtige Funktionen hervorgehoben, die Apple Intelligence für euch übernehmen kann. Unter anderem lassen sich neue Emojis durch eine Beschreibung erstellen, Notizen und Texte überprüfen, alte Fotos durch eine Beschreibung finden, die E-Mail-App aufräumen, Benachrichtigungen zusammenfassen und mehr.

Auch für Siri steht ein großes Update an, um den Sprachassistenten intelligenter zu machen. Des Weiteren kann man nun mit Siri schreiben, wenn man gerade nicht mit Siri sprechen möchte. Praktisch ist auch, dass Siri Anleitungen geben kann, um das iPhone besser zu verstehen – eine tolle Neuerung vor allem für Neulinge. Siri kann auch mit Apps interagieren und komplexe Aufgaben übernehmen, zum Beispiel Fotos von einem Dinner an einen Kontakt senden.

Apple Intelligence ist ein kostenloses Update und startet noch dieses Jahr in den USA. Im Dezember soll Apple Intelligence in Englisch auch in Australien, Kanada, Neuseeland, Südafrika und Großbritannien verfügbar sein. Weitere Sprachen kündigt Apple für nächstes Jahr an, darunter Chinesisch, Französisch, Japanisch und Spanisch. Von Deutsch ist leider keine Rede.

Neue Aufnahmetaste hilft im Alltag

Wenn man das iPhone auf ein Restaurant oder einen Flyer richtet und die neue Aufnahmetaste drückt, erhält man erweiterte Informationen. Unter anderem kann man so auch eine Hunderasse bestimmen, wenn man schnell ein Foto mit der Aufnahmetaste knipst. Mit der Aufnahmetaste kann man auch ChatGPT um Rat fragen. Diese neuen Funktionen kommen später dieses Jahr, vermutlich vorerst nur in den USA.

Kamera im iPhone 16 wird abermals besser

Camera-Control (Aufnahmetaste): Die neue Taste ragt nicht aus dem iPhone heraus und öffnet direkt die Kamera. Hält man die Taste gedrückt, nimmt man sofort ein Video auf, während die “Klicks” durch die Taptic Engine unterstützt werden. Des Weiteren erkennt die Taste einen leichten Klick, mit dem man beispielsweise den Zoom kontrollieren kann. Drückt man zweimal leicht auf die Taste, öffnen sich weitere Einstellungen. Auch Drittanbieter-Apps, wie Snapchat, können darauf zugreifen.

Hauptkamera : Das iPhone 16 und iPhone 16 Plus verfügen nun über eine 48-Megapixel-Hauptkamera für noch bessere Fotos.

: Das iPhone 16 und iPhone 16 Plus verfügen nun über eine 48-Megapixel-Hauptkamera für noch bessere Fotos. Telefotokamera : Die Telefotokamera kann 1,6 Mal mehr Licht einfangen.

: Die Telefotokamera kann 1,6 Mal mehr Licht einfangen. Ultraweitkamera: Die Ultraweitkamera bietet jetzt 12 Megapixel, optimiert Fotos in dunklen Umgebungen und ermöglicht Makrofotos.

Da die neuen Kameras jetzt übereinander angeordnet sind, kann man erstmals auch Spatial Videos und Fotos aufnehmen, die man dann mit der Apple Vision “erleben” kann. Gleichzeitig entfernt das iPhone in Videoaufnahmen Windgeräusche.

Gleichzeitig übernehmen die neuen iPhone 16-Modelle die Dynamic Island aus dem iPhone 15 Pro und funken mit schnellem Wi-Fi 7. Zusammen mit dem neuen A18-Chip sollen das iPhone 16 und iPhone 16 Plus einen Boost in der Akkulaufzeit erhalten, allerdings hat Apple keine genauen Details dazu präsentiert. Nachrichten via Satellit sind beim iPhone 16 natürlich ebenfalls verfügbar, um auch dann erreichbar zu sein, wenn kein Mobilfunkempfang vorhanden ist.

Die Preise des iPhone 16 und iPhone 16 Plus sind unverändert, zumindest in den USA.