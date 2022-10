Apple könnte nächstes Jahr ein 16 Zoll großes iPad auf den Markt bringen

Ich mag das große Display meines 12,9″ iPad Pro, größer muss es definitiv nicht sein. Ein noch größeres iPad lässt sich nicht mehr so gut transportieren und nicht mehr vernünftig in den Händen halten. Aber: Ein neuer Bericht von The Information legt nahe, dass Apple über ein 16″ großes iPad nachdenkt und dieses schon nächstes Jahr auf den Markt bringen soll.

„Ein 16″ iPad würde sich wahrscheinlich an Kreativprofis wie Grafiker und Designer richten, die einen größeren Bildschirm bevorzugen“, heißt es in dem Bericht. Es wurden keine weiteren Details über das künftige Gerät bekannt gegeben. Es hätte die gleiche Bildschirmgröße wie ein 16″ MacBook Pro und würde den Nutzern und Nutzerinnen eine deutlich größere Arbeitsfläche bieten.

Auch der Apple-Experte Mark Gurman hatte in der Vergangenheit berichtet, dass Apple der Idee eines größeren iPads nachgeht und so die Grenzen zwischen iPad und Laptop weiter zusammenrücken würden. Ebenso hat der oft treffsichere Analyst Ross Young aufgezeigt, dass Apple ein größeres 14″ iPad Pro mit Mini-LED-Display entwickelt. Wenn man diese beiden Gerüchte berücksichtigt, ist es möglich, dass Apple plant, im nächsten Jahr sowohl 14″ als auch 16″ iPad Pro-Modelle auf den Markt zu bringen – so wie es auch beim MacBook Pro der Fall ist.