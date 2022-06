Apple-Gerüchte: XXL-iPad und zahlreiche neue MacBooks

Die letzte Keynote ist gerade erst ein paar Tage her, das neue MacBook Air kann noch gar nicht bestellt werden – und schon jetzt überschlagen sich die Gerüchte und Vorhersagen schon wieder. Apple soll, wenig überraschend, an zahlreichen neuen Modelle arbeiten. Darunter etliche verschiedene MacBook-Modelle.

Loslegen möchte ich aber mit einem Gerücht rund um ein besonders großes iPad. Ross Young, dessen Vorhersagen laut AppleTrack zu über 90 Prozent zutreffen, will aus Zulieferer-Kreisen erfahren haben, dass Apple an einem 14,1 Zoll iPad Pro mit MiniLED und ProMotion arbeiten soll. Bei Zeitplan ist er sich etwas unsicher, schätzt Anfang 2023 aber als mögliches Launch-Datum eines solchen XXL-iPads ein.

Ebenfalls in der Gerüchteküche unterwegs ist der Bloomberg-Reporter Mark Gurman, dessen Vorab-Aussagen immerhin zu 86,5 Prozent akkurat sind. Er geht davon aus, dass das neue MacBook Air mit 13,6 Zoll Display noch einen großen Bruder bekommen wird – ein Modell mit 15 Zoll Display. Das könnte sich in Sachen Größe also genau zwischen den beiden MacBook Pros einordnen.

So viele Kerne soll der M2 Max erhalten

Mark Gurman holt aber noch weiter aus. Als ob vier verschiedene Display-Größe noch nicht genug wären, soll Apple auch an einem Comeback das MacBooks ohne Namenszusatz abreiten. Es soll laut Gurman kompakt ausfallen und ein 12 Zoll Display erhalten. Erscheinen soll es aber erst Ende 2023 oder Anfang 2024.

Und auch das ist noch nicht alles, auch das MacBook Pro wird weniger überraschend noch ein Update erhalten. „Diese neuen 14-Zoll- und 16-Zoll-Modelle mit den Codenamen J414 und J416 werden keine radikal neuen Produkte sein, sondern lediglich die schnelleren Chips bieten“, sagt Gurman. „Der M2 Max Chip in den nächsten High-End MacBook Pros wird über 12 Prozessorkerne und bis zu 38 Grafikkerne verfügen, gegenüber maximal 10 Prozessorkernen und 32 Grafikkernen in den aktuellen Modellen.“