Entwicklerteam von Monument Valley arbeitet an einem neuen Spiel

Ustwo Games aus London ist euch sicherlich ein Begriff. Und auch wenn euch der Name des Entwicklerteams nichts sagt, so habt ihr sicherlich schon einmal einen Titel von ihnen gespielt. Immerhin haben sie das legendäre Monument Valley in den App Store gebracht. Aber auch Assemble with care oder Alba haben auf Apple Arcade den einen oder anderen Download erzielt.

Nun hat das Team das nächste Spiel angekündigt. Es wird auf den Namen „Desta: The Memories Between“ hören und eine rundenbasierte Mischung aus Strategie und Action sein. Die grafische Aufmachung scheint mal wieder richtig klasse zu sein, das jedenfalls lassen die ersten Bilder vermuten.

Noch kein Release-Datum von Desta: The Memories Between bekannt

Desto soll in zwei verschiedenen Welten spielen, in der Realität und einer Zwischenwelt, die aus den Erinnerungen der Protagonistin besteht. Die Hauptperson Desta findet einen blauen Ball, der dem verstorbenen Vater gehört hat. Mit diesem blauen Ball kann Desta in eine traumähnliche Welt eintauchen und Kontakt zu den Menschen aufnehmen, die zurückgelassen wurden. Um immer neue Kontakte zu knüpfen und Informationen rund um die Geschichte zu erhalten, muss man kleine Rätsel lösen.

„Desta ist der bisher tiefgründigste, ehrgeizigste und am meisten wiederspielbare Titel von ustwo games, aber mit all dem Herz und der Zugänglichkeit, für die das Londoner Studio bekannt ist“, so Ustwo über das neue Projekt. Auf welchen Plattformen Desta erscheinen wird und wann es soweit ist, das ist noch unbekannt. In den kommenden Monaten will das Entwicklerteam aus London neue Informationen mit uns teilen.