Monument Valley 2: Vier neue Level zum Schutz der Erde

Im Jahr 2014 wurde Monument Valley zum Spiel des Jahres gekürt, 2017 folgte der Nachfolger. Auch Monument Valley 2 (App Store-Link) ist und bleibt eine echte Empfehlung. Das 1,99 Euro günstige Spiel für iPhone und iPad mag zwar einen vergleichsweise nicht besonders langen Spielspaß bieten, dafür aber einen umso schöneren. In kaum einem anderen Spiel sind die Level so beeindruckend gestaltet wie in Monument Valley 2.

Mehr als zwei Jahre nach dem letzten Update gibt es mal wieder neues Futter für alle Fans des Spiels. Möglicherweise habt ihr die App ja gar nicht mehr installiert, daher wollen wir euch auf den neuesten Stand bringen – und lassen das Entwicklerteam direkt zu Wort kommen:

„Der verlorene Wald“ ist ein besonderes Kapitel, mit dem wir im Rahmen von Playing for the Planets Green Game Jam die Wälder schützen wollen. Wir hoffen, dass dich diese vier tief empfundenen Szenen dazu inspirieren werden, die Play4Forests-Petition zu unterschreiben und unser gemeinsames Interesse am Waldschutz zu bekunden. Viel Spaß mit dem neuen Update. Hilf auch du mit, unsere Wälder zu erhalten!

Die vier Level bieten sicherlich nur ein paar Minuten Spielspaß, aber um Monument Valley 2 einfach noch mal zu starten und zu genießen, ist das doch ein perfekter Anlass. Was uns natürlich unweigerlich zu der Frage führt, wie es denn eigentlich mit einem dritten Teil aussieht. Bereits vor mehr als zwei Jahren hat das Team bestätigt, dass mit den Arbeiten an Monument Valley 3 begonnen wurde. Mehr Infos hat es seitdem leider nicht gegeben.

Abschließend noch kurz ein paar Worte zur angesprochenen Petition. Diese könnt ihr hier im Web finden und mit eurer Stimme vielleicht dabei helfen, etwas zu bewegen.