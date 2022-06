Arlo stellt Pro 4 XL Spotlight und Ultra 2 XL Spotlight vor

Die smarten Überwachungskameras von Arlo kennt ihr bereits, wir haben euch in der Vergangenheit schon verschiedene Modelle vorgestellt. Zuletzt hatten wir die Arlo Pro 4 und die Arlo Essentials Indoor ausprobiert. Mit der Pro 4 XL Spotlight und Ultra 2 XL Spotlight gibt es nun zwei weitere Modelle, so dass das etwas unübersichtliche Portfolio von Arlo auf rund ein Dutzend Kameras angewachsen ist.

Das erwartet euch bei der Arlo Pro 4 XL Spotlight

Neben dem bisherigen Funktionsumfang wie beispielsweise der Installation per direkter WLAN-Verbindung, enthält die Arlo Pro 4 XL Spotlight einen größeren Akku für eine längere Laufzeit. So bietet der neue erweiterte Akku 365 Tage Schutz und ermöglicht ein Jahr Überwachung des Innen- und Außenbereichs mit nur einer Aufladung. Sie verfügt darüber hinaus über einen 12-fachen Zoom inklusive 2K-HDR-Videoqualität. Ein 160-Grad-Weitwinkel sorgt für den nötigen Überblick, zudem gibt es ein integriertes Spotlight sowie Nachtsicht in Farbe.

Das kann die Arlo Ultra 2 XL

Die Arlo Ultra 2 XL Spotlight ist komplett kabellos. Auch sie enthält einen größeren Akku und verfügt ebenfalls über eine Akkulaufzeit von einem Jahr. Mit der 4K-HDR-Videoqualität und einem 180-Grad-Weitwinkelobjektiv inklusive automatischer Bildkorrektur zur Reduzierung des Fisheye-Effektes, erfasst die Arlo Ultra 2 XL Spotlight ein großes Blickfeld. Zusätzlich können Bewegungen mit der Zoom- und Trackingfunktion automatisch vergrößert und verfolgt werden. Das 2-Wege-Audio System reduziert mit Hilfe von Noice Cancelling Hintergrundgeräusche wie Wind und Rauschen.

Der Preis ist Premium

Die Arlo Pro 4 XL Spotlight Kamera ist für 269,99 Euro und die Arlo Ultra 2 XL Spotlight Kamera für 369,99 Euro erhältlich. Beide Kameras bietet euch ein dreimonatiges Probeabo von Arlo Secure. Wer die erweiterten Cloud-Funktionen und Extras nutzen möchte, muss danach mindestens 2,99 Euro pro Monat für eine Kamera oder 9,99 Euro für eine unbegrenzte Anzahl von Kameras pro Monat bezahlen.

