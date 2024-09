AppleTV+: Actionkomödie „Wolfs“ mit Brad Pitt und George Clooney ab heute verfügbar

Brad Pitt und George Clooney zusammen in einem Film, das klingt per se erstmal vielversprechend. Man denke nur an Ocean’s Eleven und Twelve oder Burn After Reading. In „Wolfs“ sind die beiden Weltstars nach vielen Jahren nun wieder gemeinsam vor der Kamera zu sehen. Die Actionkomödie um zwei Leichenentsorger ist ab heute bei AppleTV+ zu sehen. Die Kritiken zum Werk von Regisseur Jon Watts (Spider Man: No Way Home) sind bisher gemischt.

In „Wolfs“ geht es um zwei sogenannte „Fixer“, die jeweils unabhängig voneinander angeheuert werden, um ein- und dieselbe Leiche zu entsorgen. Beide arbeiten normalerweise allein, beide geben gerne den einsamen Wolf. Doch in der gegebenen Situation werden sie gezwungen, gemeinsam zu arbeiten, etwas, das sie zunächst nur widerwillig tun. Als sie dann aber auch noch eine Tasche voller Drogen finden und im Verlauf feststellen, dass die Leiche gar nicht tot ist, müssen sie sich zusammen tun und auf die absurden nächsten Ereignisse reagieren.

Ohne den Film bisher gesehen zu haben, klingt die Kurzzusammenfassung meiner Meinung nach ja erstmal ganz unterhaltsam. Im Netz erntete der Film bisher allerdings gemischte Kritiken. Janick Nolting von digitalfernsehen.de meint, der Filme enttäusche auf ganzer Linie und wisse mit seinen Superstars wenig anzufangen. „Es muss schon viel scheitern, um zwei so charismatische A-Liga-Superstars wie Brad Pitt und George Clooney dermaßen unbeholfen zu inszenieren, dass sie wie zwei farblose Abziehbilder und blasse Typen erscheinen und man bei ihrem Schauspiel bezweifeln kann, ob sie sich bewusst waren, wohin dieser Film überhaupt mit ihnen gehen will“, heißt es in seiner Kritik.

Financial-Times-Redakteur Danny Leigh schreibt hingegen: „(Regisseur) Watts erledigt diese Aufgabe mit Geschick. Der Rhythmus ist flott, bevor der Groove mit einem absurden Ruck umschaltet.“ Bill Goodykoontz von Arizona Republic wählt den Mittelweg und schreibt: „Es ist ein brauchbarer Film, nicht mehr, aber – auch wichtig – nicht weniger.“

Ab sofort bei AppleTV+

Wie immer hilft es sicherlich am besten, sich ein eigenen Bild zu machen. Und das ist ab heute möglich. Wolfs könnt ihr ab sofort bei AppleTV+ streamen. Wollt ihr vorab ein Gefühl für den Film und seine Stimmung bekommen, haben wir hier den Trailer für euch:

