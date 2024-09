Bang & Olufsen Beoplay H100: 1.499 Euro teure Luxus-Kopfhörer ab heute erhältlich

Ihr denkt, dass die AirPods Max von Apple teuer sind? Dann schaut euch mal die neuen Bang & Olufsen Beoplay H100 an, die gleich mal 1.499 Euro kosten. In fast allen Bereichen gibt es ja auch Produkte, bei denen die Preisspanne nach oben quasi offen ist. Und das Argument: Meine 20 Euro Kopfhörer klingen auch gut, kann man hier nicht gelten lassen. Meinen Preisrahmen sprengen die Bang & Olufsen Beoplay H100 definitiv, folgend findet ihr aber dennoch alle Informationen zum neuen Luxus-Kopfhörer.

Aufbauend auf dem Erfolg des Beoplay H95, dem bisher erfolgreichsten Kopfhörer von Bang & Olufsen, wurde der Beoplay H100 in nahezu allen Bereichen verbessert: Klangqualität, digitale Geräuschunterdrückung, eine neue modulare Konstruktion und ein einzigartiges Design.

Der Beoplay H100 besitzt eine glatte, kratzfeste und gehärtete Glasoberfläche an der Seite des Kopfhörers, die per Touch bedient werden kann. Ergänzt wird dies durch präzise haptische Drehregler und taktile Tasten, die alle wichtigen Funktionen leicht zugänglich machen. Der neue, abnehmbare innere Kopfbügel, der mit einem feinen Textilgewebe umhüllt ist, wurde ergonomisch gestaltet und sorgt den ganzen Tag über für Atmungsaktivität und Komfort. Auch die Ohrpolster, die mit weichem Lammfell überzogen sind, wurden so angepasst, dass sie ebenso angenehm zu tragen sind, wie sie klingen.

Mit dabei ist auch eine leichte und luxuriöse Tasche, die einen einfachen Transport auf Reisen ermöglicht. Wenn sich der Beoplay H100 außerhalb der Tasche befindet und nicht getragen wird, wechselt er in einen Energiesparmodus, der die Standby-Zeit auf bis zu 90 Tage verlängert, während er beim Tragen aktivierbar bleibt. Wird der Kopfhörer in der Tasche aufbewahrt, schaltet er sich vollständig aus und ermöglicht eine Standby-Zeit von mehr als einem Jahr. Ausgestattet mit 40-mm-Titan-Treibern, die hinter Aluminiumgittern verborgen sind, bietet der Beoplay H100 guten Hi-Res-Sound.

Bang & Olufsen Beoplay H100: Die Highlights

Unglaublicher Klang : Der Beoplay H100 liefert Hi-Res-Sound mit bis zu 96 kHz /24 Bit. Die Einführung der neuen adaptiven Audioverarbeitung EarSense von Bang & Olufsen sorgt für ein persönliches und unvergleichliches Hörerlebnis, in dem der Klang in Echtzeit an die einzigartige Passform des Trägers angepasst wird.

: Der Beoplay H100 liefert Hi-Res-Sound mit bis zu 96 kHz /24 Bit. Die Einführung der neuen adaptiven Audioverarbeitung EarSense von Bang & Olufsen sorgt für ein persönliches und unvergleichliches Hörerlebnis, in dem der Klang in Echtzeit an die einzigartige Passform des Trägers angepasst wird. Dinge natürlich machen mit Spatial Audio : Optimiert für Dolby Atmos, modernste räumliche Audioverarbeitung und Headtracking bietet der Beoplay H100ein noch natürlicheres Hörerlebnis.

: Optimiert für Dolby Atmos, modernste räumliche Audioverarbeitung und Headtracking bietet der Beoplay H100ein noch natürlicheres Hörerlebnis. Chaos aus, den Moment an : Der Beoplay H100 verfügt über 10 sorgfältig konfigurierte Mikrofone in Studioqualität und bietet Bang & Olufsens bisher fortschrittlichste Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus.

: Der Beoplay H100 verfügt über 10 sorgfältig konfigurierte Mikrofone in Studioqualität und bietet Bang & Olufsens bisher fortschrittlichste Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus. Automatisches An- und Ausschalten : Der Beoplay H100 erkennt automatisch, wenn er getragen wird. Man zieht ihn an und schon ist er einsatzbereit. Man braucht den Einschaltknopf nicht zu suchen.

: Der Beoplay H100 erkennt automatisch, wenn er getragen wird. Man zieht ihn an und schon ist er einsatzbereit. Man braucht den Einschaltknopf nicht zu suchen. Wechseln mit Leichtigkeit : Wechseln im Handumdrehen von der Musik zur Außenwelt, indem man den sorgfältig entwickelten haptischen Drehknopf True Transparency aktiviert, als ob man gar keine Kopfhörer tragen würde.

: Wechseln im Handumdrehen von der Musik zur Außenwelt, indem man den sorgfältig entwickelten haptischen Drehknopf True Transparency aktiviert, als ob man gar keine Kopfhörer tragen würde. Schnelles Hören : Eine der beiden Hörmuscheln oder die Abdeckung mit der Handfläche anheben, um vom vollständig geschlossenen und versenkten in den offenen Modus zu wechseln. So kann man die Umgebung so deutlich hören, als ob man keine Kopfhörer trägt.

: Eine der beiden Hörmuscheln oder die Abdeckung mit der Handfläche anheben, um vom vollständig geschlossenen und versenkten in den offenen Modus zu wechseln. So kann man die Umgebung so deutlich hören, als ob man keine Kopfhörer trägt. Benutzerdefinierte Steuerung : Die Benutzeroberfläche mit der Bang & Olufsen App an den eigenen Geschmack anpassen.

: Die Benutzeroberfläche mit der Bang & Olufsen App an den eigenen Geschmack anpassen. Schnelles Aufladen: Bis zu 5 Stunden Spielzeit bei einer Ladezeit von 5 Minuten. Bei voller Aufladung bietet der Beoplay H100 bis zu 34 Stunden Spielzeit.

Der Beoplay H100 ist in drei Farben erhältlich: Infinite Black, Hourglass Sand und Sunset Apricot. Auf der Hersteller-Webseite könnt ihr euch den neuen Luxus-Kopfhörer für 1.499 Euro sichern.