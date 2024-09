Apple: Bürgerrechtsorganisationen senden offenen Beschwerdebrief an Tim Cook

Mehr als 40 internationale und auch russische Bürgerrechtsorganisationen haben sich in einem offenen Brief an Apple-CEO Tim Cook gewandt und fordern Apple auf, VPN-Apps in den russischen App Store zurückbringen. 25 dieser Apps hatte Apple erst im Juli aus dem dortigen Store entfernt – vermutlich auf Drängen der russischen Regierung hin.

Über VPN-Clients können Menschen zum einen sicher im Netz surfen, zum anderen aber auch Zensurmaßnahmen umgehen, wie sie zum Beispiel von der russischen Regierung etabliert wurden.

In dem offenen Brief, den die Bürgerrechtsorganisationen an Tim Cook verfasst haben, heißt es dazu unter anderem:

„Bis heute sind auf VPN-Technologie basierende Tools eine der effektivsten Möglichkeiten für Menschen in Russland, online zu bleiben und auf unabhängige Informationen zuzugreifen, indem sie die allgegenwärtige Online-Zensur umgehen. Da sie in einer digitalen Diktatur leben, verlassen sich die Menschen in Russland auf den App Store nicht nur als Anwendungsspeicher für ihre Geräte, sondern auch als einziges Fenster zu freien und unabhängigen Informationen, die über VPN-Anwendungen zugänglich sind. Diese wurden von unabhängigen Medien, Entwicklern von VPN-Diensten und Aktivisten der Zivilgesellschaft entwickelt.“

Apple sperrte Anfang Juli 25 VPN-Programme im russischen App Store. Berichten zufolge hatte die russische Internetaufsichts- und Zensurbehörde Roskomnadsor die Anordnung zur Löschung bzw. Sperrung der Apps an Apple gegeben. Diese Maßnahme wird in Zusammenhang mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine gesetzt. Seit Kriegsbeginn wurde die Zensur in Russland verschärft.

Apple stellte als Reaktion auf Russlands Angriff den Verkauf seiner Geräte in Russland ein. Daraufhin schränkte die russische Regierung unter anderem Apple Pay und Apple Maps ein. Der App Store war bislang nicht von solchen Einschränkungen betroffen.

Apple unterstütze die Zensurmaßnahmen der russischen Regierung, heißt es in dem Schreiben

Ohne VPN-Apps können russische Bürgerinnen und Bürger nun nicht mehr auf ein offenes Internet zugreifen. Die Unterzeichner des Briefs an Tim, zu denen unter anderem Reporter ohne Grenzen und die Electronic Frontier Foundation gehören, werfen Apple darum vor, Russland bei der Unterdrückung der Meinungsfreiheit zu unterstützen. Sie fordern Tim Cook auf, die Apps sofort wieder in den App Store aufzunehmen: „Apple muss alle diese VPNs sofort wieder in den App Store in Russland aufnehmen und darf den Anfragen und Anordnungen der russischen Behörden, die gegen internationale Menschenrechtsstandards verstoßen, nicht nachkommen.“

Auch in China hat Apple bereits in den Jahren 2017 und 2020 auf Anordnung der dortigen Regierung VPN-Apps und die App Feedreader aus dem chinesischen App Store entfernt. Zwar bekennt sich Apple laut eigenen Aussagen zur Meinungsfreiheit, sagt aber auch, dass man sich an lokale Gesetze halten müsse.