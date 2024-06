Baseus Blade 2 Powerbank ist dünner als das iPhone 15 Pro

Die neue Baseus Blade 2 Powerbank (Amazon-Link) beobachtet ich jetzt schon ein paar Wochen, da sie zwar schon länger bei Amazon gelistet, aber bisher nicht erhältlich war. Das hat sich geändert und die besonders dünne Powerbank könnt ihr mit dem 40 Euro Coupon auf der Produktseite sogar günstiger kaufen. Die 12.000 mAh starke Powerbank kostet dann nur noch 69,99 Euro statt 109,99 Euro.

Das besondere Merkmal dieser Powerbank ist das schmale Design, denn die Baseus Blade 2 Powerbank ist nur 7,3 Millimeter dick – und damit dünner als das iPhone 15 Pro. Da der Akku in dem dünnen Gehäuse Platz finden muss, sind die Abmessungen mit 16,2 x 13,2 Zentimeter ingesamt etwas größer. Das Gewicht liegt hingegen bei leichten 339 Gramm.

Powerbank von Baseus ist besonders dünn

Als Anschlüsse kommen zwei USB-C-Buchsen zum Einsatz, die insgesamt 65 Watt bieten. Auf der Front findet ihr zusätzlich ein LED-Display, das die restliche Kapazität sowie die Ein- und Ausgangsströme zeigt. Darüber hinaus kann man die Powerbank sogar per App verbinden und den Energiesparmodus aktivieren, einen Timer nutzen oder eine benutzerdefinierte 20-stellige Zeichenfolge auf dem Display anzeigen lassen.

Falls ihr eine Powerbank in Tablet-Form sucht, die besonders dünn ist, dann ist die neue Baseus Blade 2 Powerbank die richtige Wahl für euch. Mit USB-C gibt es moderne Anschlüsse und mit 12.000 mAh kann man auch ein MacBook aufladen. Denkt abschließend an den Gutschein und zahlt an der Kasse nur 69,99 Euro statt 109,99 Euro.

9 Bewertungen Baseus Power Bank, 65W Power Bank Thin 12000 mAh mit App-Steuerung und LED-Anzeige,... 【65W High-Speed Ladeleistung】Genießen Sie das schnelle Aufladen stromhungriger Geräte wie Laptops und Mobiltelefone mit unserer Baseus Blade 2...

【Ultradünnes Design】 Mit einer Dicke von nur 7,3 mm an der dünnsten Stelle ist dieses tragbare Telefonladegerät dünner als das iPhone 15 Pro,...