Dreame H14: Erster Wischsauger mit 180-Grad-Flachdesign vorgestellt

Derzeit nutze ich den Dreame H13 Pro bei mir Zuhause, um meine Fliesen und anderen Hartböden sauber zu halten. Da sich der H13 Pro nicht komplett nach hinten kippen lässt, ist eine Reinigung unter dem Bett oder dem Esstisch nur bedingt möglich. Doch mit dem neuen Dreame H14 (Amazon-Link) stellt der Hersteller seinen ersten Wischsauger vor, der über ein 180-Grad-Flachdesign verfügt, um auch unter Möbeln wischen zu können.

Ihr könnt den Dreame H14 flach auf den Boden legen und so auch schwer zugängliche Stellen erreichen. Durch das neue Design läuft kein Wasser aus und insgesamt baut der H14 rund 14 Zentimeter auf. Mit 18.000 Pascal hat der Wischsauger eine hohe Saugkraft an Bord, wohingegen die Bürste mit 520 Umdrehungen pro Minute für saubere Böden sorgt. Im Auto-Modus kann man rund 35 Minuten arbeiten, wobei sich die Zeit verkürzt, wenn ihr auf den Max-Modus umschaltet. Weiterhin ist eine beidseitige Kantenreingung möglich, was ich bisher als sehr hilfreich empfunden habe, da man den Wischsauger nicht so oft wenden muss.

Dreame H14 lässt sich um 180 Grad nach unten kippen

Auf dem Display könnt ihr die Verschmutzung sowie die restliche Akku-Kapazität ablesen. Gleichzeitig kann man auch sehen, welchen Modus man gerade ausgewählt hat. Ich gehe davon aus, dass auch der Dreame H14 gründlich reinigt, wobei wir einen Selbsttest später durchführen werden. Nachdem man sowohl flüssige als auch feste Verschmutzungen aufgenommen hat, kann man den Sauger in die Station stellen, in der die Bürste mit 60 Grad heißem Wasser gereinigt wird. Anschließend erfolgt die Trocknung per Heißluft, wobei auch eine superschnelle Trocknung innerhalb von 5 Minuten möglich ist. Den Schmutzwassertank müsst ihr danach wie immer manuell entleeren und das sollte man wirklich nach jedem Arbeitsgang machen.

Was der Dreame H14 vermissen lässt, sind motorisierte Räder. Die Pro-Version ist ebenfalls geplant und bietet dann auch eine längere Wischdauer. Derzeit zeigt sich aber nur der Dreame H14, der für 649 Euro bei Amazon bestellbar ist.

Dreame H14 Nass-Trockensauger, Bürstenwäsche&Heißlufttrocknung bei 60 °C, 180°... [180° Reichweite mit flachem Design, konstante Saugleistung] H14 ist bestens für Bereiche gerüstet, die zuvor schlecht erreichbar waren. Durch das...

[Selbstreinigung bei hohen Temperaturen und Schnelltrocknung] Eine fortschrittliche Bürste, die sich selbst reinigt und mit 60 °C heißem Wasser...