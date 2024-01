Baseus: Kompaktes 30-Watt-Netzteil für nur 8,99 Euro

Solltet ihr noch ein kleines und kompaktes Netzteil mit einem USB-C-Anschluss und 30 Watt suchen, dann gibt es bei Amazon heute das passende Angebot. Baseus bietet sein kleines Netzteil nämlich mit einem Rabatt von 50 Prozent an, wenn ihr den bis Dienstag gültigen Coupon auf der Produktseite aktiviert. Statt 17,99 Euro bezahlt ihr dann nur noch 8,99 Euro (Amazon-Link).

Und das ist für ein USB-C-Ladegerät mit 30 Watt Leistung schon eine Ansage. Bei anderen namhaften Herstellern wie Anker oder Ugreen bezahlt man für ein solches Ladegerät zwischen 13 und 20 Euro, je nach Modellreihe.

Rund um solch ein einfaches Netzteil kann man ja nun nicht besonders viel erzählen. Was aber durchaus ein kleines bisschen erwähnenswert ist: Der Stecker des Ladegeräts ist um 45 Grad gedreht. In einer Steckdosenleiste, in der die Steckplätze ebenfalls um 45 Grad gedreht sind, ist das Baseus-Netzteil also komplett gerade. Vielleicht befriedigt das ja euren inneren Monk.

Ansonsten könnt ihr iPhone und iPad mit diesem Netzteil in voller Geschwindigkeit aufladen und auch ein MacBook Air sollte mit den 30 Watt recht gut auskommen. Selbst ein MacBook Pro kann man mit dem Ladegerät im Zweifel ein wenig aufladen, auch wenn das dann natürlich etwas länger dauert als gewöhnlich.