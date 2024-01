Hidden Folks: Was folgt nach dem Wimmelbild-Erfolg?

Erinnert ihr euch noch an Hidden Folks (App Store-Link)? Das Wimmelbild-Spiel des niederländischen Entwicklers Adriaan de Jongh wurde 2017 zum Spiel des Jahres im App Store gekürt. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, das ist immerhin schon mehr als sechs Jahre her. In der Zwischenzeit ist Hidden Folks auch auf Apple Arcade verfügbar.

Aber wie geht es weiter? Der Entwickler hat uns vor einigen Tagen mitgeteilt: „Im Moment gibt es nichts Neues, aber Hidden Folks ist wieder in meinem Kopf und der Illustrator Sylvain und ich werden in Zukunft etwas Neues veröffentlichen.“

Aktuell baut Adriaan de Jongh mit einer neuen Engine ein neues, kleines Spiel. Godot soll anstelle von Unity zum Einsatz kommen, falls ihr euch mit weiteren Details auseinander setzen möchtet. „Wenn ich von dieser Spiel-Engine in ein paar Monaten immer noch so angenehm überrascht bin wie jetzt, dann werde ich mich mit größerer Zuversicht in ein anderes mehrjähriges Projekt stürzen – zum Beispiel in eine Fortsetzung von Hidden Folks.“

Und auch wenn er jetzt noch einige private Projekte vor der Brust hat, fragt Adriaan de Jongh bereits, was wir alle uns von einer Hidden Folks Fortsetzung wünschen würden. „Mehr Themen und Levels? Welche Art von Themen, welche Art von Levels? Vielleicht andere Interaktionen mit der Spielwelt; und wenn ja, welche? Oder vielleicht eine völlig andere Art von Spiel?“

Vorschläge nimmt er liebend gerne über den Discord-Channel von Hidden Folks entgegen, dort kann man auch mit anderen Fans des Spiels chatten. Nur eine Sache stellt der Entwickler bereits jetzt klar: Farben wird es in Hidden Folks niemals geben.