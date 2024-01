Rowenta Xplorer S220: Neuer Saugroboter mit DSGVO-konformer Datenspeicherung

Auch das für Haushaltsgeräte bekannte Unternehmen Rowenta hat zwei neue Staubsaug-Produkte vorgestellt. Zum einen entwickelt Rowenta das eigene Saugroboter-Sortiment laufend weiter und ergänzt es nun um ein neues Highlight: Den intelligenten und extrem flachen Xplorer S220.

Die smarten Laser des Xplorer S220 erkennen nun noch kleinere Hindernisse, die der Roboter einfach umfährt. Dank des außergewöhnlichen rechteckigen Frontdesigns entfernt der Saughelfer effizient Staub und Schmutz aus jedem noch so versteckten Winkel in der Wohnung. Dies sorgt für effiziente Bodenreinigung ohne lästiges Wegräumen von kleinen Gegenständen oder Nachsaugen in den Ecken.

Der Xplorer S220 von Rowenta will nicht nur durch ein modernes Design, sondern vor allem durch seine Saug- und Wischperformance punkten. So fängt die extrabreite Elektrobürste Schmutzpartikel auf einer großen Fläche ein und macht das Saugen dadurch noch effizienter. Der große integrierte, elektronische Wischmopp entfernt mithilfe von vibrierenden Schwingungen auch eingetrocknete Flecken. Über die Xplorer-App lässt sich die Wassermenge individuell anpassen. Hierüber sind auch weitere Einstellungen möglich, wie die permanente Kartierung aller Räume sowie ein personalisierter Saugplan. Die Datenspeicherung erfolgt dabei nach wie vor in der EU, was die Nutzung sicher und DSGVO-konform macht.

Darüber hinaus verfügt der leistungsstarke Saug- und Wischhelfer über eine Auto-Return-Funktion, die ihn immer zum Startpunkt zurückkehren lässt. Die ergiebige Akkulaufzeit von 120 Minuten ermöglicht eine ausdauernde Nutzung im ganzen Haushalt. Der Xplorer S220+ macht das Leben sogar noch ein kleines bisschen leichter: Denn hier wird eine Staubstation mit einer Kapazität von 4,5 Litern mitgeliefert. Sobald diese nach etwa zwei Monaten befüllt ist, deutet ein Blinken auf den notwendigen Beutelwechsel hin.

Die neuen Saugroboter von Rowenta sind ausschließlich online ab April 2024 für die folgende unverbindliche Preisempfehlung erhältlich: Der Rowenta Xplorer S220 mit der Modellbezeichnung RR9465 wird über eine UVP von 899,99 Euro verkauft werden, der Xplorer S220+ (RR9485) soll 999,99 Euro kosten.

Rowenta X-Force Flex 13.60: Mit aktiv rotierender 2-in-1-Düse

Mit effizienter Leistung und neu aufgelegten Funktionen will der ebenfalls neu präsentierte X-Force Flex 13.60 von Rowenta neue Maßstäbe im Bereich der Akkusauger setzen. Das Gerät wartet mit einer echten Innovation auf: Die Aqua Aerospin Saug– und Wischdüse ist die erste aktiv rotierende 2-in-1-Düse, die gleichzeitig saugt und mit rund 200 Umdrehungen in der Minute Hartböden reinigt. So werden selbst hartnäckige oder eingetrocknete Verschmutzungen mühelos beseitigt. Während im vorderen Bereich der Düse trockener Staub aufgenommen wird, reinigen im hinteren Bereich zwei rotierende Wischmopps Hartböden mit Wasser. Auf diese Weise wird der Boden in einem Arbeitsgang zuerst von trockenen Schmutzpartikeln befreit und danach gründlich feucht gewischt.

Der X-Force Flex 13.60 bietet eine Saugleistung auf Hart- und Teppichboden von 150 Air Watts. Seine neu entwickelte motorisierte Düse sorgt gerade auf Teppichböden für eine hervorragende Staubaufnahme. Auch der Akku hat ein Upgrade erhalten und bietet eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten. Das Handteil des Geräts ist mit 1,6 Kilogramm ein echtes Leichtgewicht, das gut in der Hand liegt und einfach zu bedienen ist. Auch in Sachen Umweltbewusstsein hat der Akkusauger einiges zu bieten: Die Geräte werden in Frankreich produziert und gehören somit zu den wenigen Geräten dieser Art, die in Europa und nicht in Asien hergestellt werden.

Das von Rowenta bekannte patentierte Flex-Gelenk sorgt für Komfort beim heimischen Putzen. Auch schwer erreichbare Stellen unter dem Sofa oder anderen Möbeln werden so mühelos erreicht. Eine automatische Fußbodenerkennung passt das Saugverhalten vollkommen eigenständig an den Untergrund an und stellt damit perfekte Saugergebnisse sicher. Mit Hilfe der beleuchteten Bodendüse bleibt dabei kein Staubkorn unentdeckt. Erstmals ist nicht nur die Düse für trockenen Staub mit einer LED-Leuchte ausgestattet, sondern auch die rotierende Wischdüse. Für besonders hartnäckigen Schmutz sorgt die Boost-Funktion für eine Extraportion Leistung.

Der Lieferumfang des X-Force Flex 13.60 Animal Aerospin (RH9AD1) mit Nasswisch-Funktion umfasst die Aqua-Düse mit zwei Wischmopps, eine Mini-Turbo-Bürste, eine Fugenbürste, eine Möbelbürste, eine Polsterbürste, eine Ladeschale zur Befestigung an der Wand sowie einen integrierten Filter. Darüber hinaus ist mit dem X-Force Flex 13.60 Allergy (RH9A36) eine weitere Variante erhältlich, der bis auf die Aqua-Düse und die Mini-Turbo-Bürste über die oben genannten Zubehörteile verfügt. Der Rowenta X-Force Flex 13.60 Animal Aerospin (RH9AD1) ist ab April 2024 für 899,99 Euro verfügbar, der Rowenta X-Force Flex 13.60 Allergy (RH9A36) ist im gleichen Monat für 749,99 Euro auf der Website von Rowenta erhältlich.

Fotos: Rowenta.