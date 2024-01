iFlower: Digitale Blumensträuße erstellen und mit anderen teilen

Blumensträuße zu verschicken ist schon seit langem ein etabliertes Mittel, um Menschen in der Ferne eine Freude zu bereiten. Deutlich nachhaltiger und kreativer geht das auch auf digitalem Weg mit der kostenlosen App iFlower (App Store-Link) vom Entwickler Jonas Kahl, die auf Künstliche Intelligenz und viele verschiedene Möglichkeiten der Erstellung setzt.

iFlower ist für das iPhone und iPad im deutschen App Store erhältlich und lässt sich dort gratis herunterladen. Auch nach dem Download kommen keine weiteren Kosten auf die Nutzer und Nutzerinnen zu. Die Installation ist ab iOS bzw. iPadOS 16.0 oder neuer sowie bei rund 94 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät möglich. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits vorhanden.

„Create your own iFlower! Teile digitale Blumensträuße mit deinen Freunden und der Familie. Lasse deiner Kreativität freien Lauf und mach deinen Liebsten eine Freude, indem du eine iFlower verschickst. Entdecke die Vielzahl an Blumen, Dekoration und vielem mehr, um personalisierte iFlower zu erstellen, denn jeder liebt sie. Ob zum Muttertag, zu Ostern, zum Geburtstag, zu Weihnachten, zum Valentinstag oder einfach jeden Tag. Für eine iFlower ist immer der richtige Anlass.“

So berichtet der deutsche Entwickler in der Beschreibung im App Store. Auf der Startseite von iFlower findet sich bereits die „iFlower des Tages“, die sich teilen lässt. Zudem gibt es die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden und einen Blumenstrauß aus verschiedenen Komponenten wie Sonnenblumen, roten und weißen Rosen, Astern, Efeu und mehr zu erstellen, oder einfach ein Zufallsprodukt zusammenstellen zu lassen. Im Anschluss lässt sich eine Gravur hinzufügen, ebenso wie die Hintergrundfarbe ändern und auch etwas zeichnen.

Zudem möglich ist das Zusammenstellen eines digitalen Blumenstraußes über die integrierte KI. Hier heißt es einfach, einen Prompt einzugeben wie „Erstelle mir eine iFlower zum Geburtstag mit roten Blumen“, und die App wird tätig. Die fertigen Werke lassen sich in einer Sammlung speichern, als Bild sichern und auch direkt über ein Teilen-Menü an Messenger, per Mail und mehr weiterleiten.

Im App Store bekommt iFlower in Version 2.0 derzeit sehr gute 4,8 von 5 Sternen von den Nutzern und Nutzerinnen spendiert. Die Anwendung funktioniert ohne Anmeldung oder Erstellung eines Nutzerkontos, und kommt ohne weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abos aus.