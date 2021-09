Bundesregierung fordert: Sieben Jahre Updates für alle Smartphones

Anders als die EU-Kommission und ihre kürzlich bekannt gewordenen Vorschläge fordert die deutsche Bundesregierung noch strengere Regularien hinsichtlich Umweltschutz bei Smartphones und Tablets. Ersatzteile und Sicherheitsupdates sollen sieben Jahre lang verfügbar sein, so eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums auf Anfrage von Heise. Zudem sollen Bauteile „zu einem angemessenen Preis“ für die Endkunden bzw. Endkundinnen zur Verfügung gestellt werden.

Die EU-Kommission hatte kürzlich vorgeschlagen, eine Update- und Ersatzteilpflicht für fünf Jahre einzuführen. Für Tablet-Ersatzteile sollte eine sechsjährige Verfügbarkeit gelten, zudem sollen Hersteller dazu gezwungen werden, die Preise für Ersatzteile öffentlich zu machen und diese nach Ablauf der sechsjährigen Frist nicht weiter zu erhöhen.

Auch an dieser Stelle geht es der deutschen Bundesregierung nicht weit genug: Sie fordert statt der von der EU-Kommission geplanten fünftätigen Lieferdauer für Ersatzteile noch strengere Regeln. Man habe diesen Punkt „zu diskutieren“, so das Wirtschaftsministerium. Wenn Kunden bzw. Kundinnen zu lange auf ein Ersatzteil warten müssten, würden sie sich eher für einen Austausch entscheiden. Grundsätzlich unterstütze man aber das Vorgehen der EU-Kommission, die mit Energielabeln, einem Reparierbarkeits-Index und Ökodesign-Regeln mehr Nachhaltigkeit in den Smartphone- und Tabletmarkt bringen möchte.

Hersteller sind vom EU-Vorstoß nicht begeistert

Die Hersteller der Geräte sehen diesen Vorstoß entsprechend kritisch: Der Industrieverband Digitaleurope, in den Firmen wie Samsung, Apple und Huawei eingebunden sind, geht nicht konform mit den Vorschlägen der EU-Kommission. Stattdessen wird vorgeschlagen, Sicherheitsupdates für drei Jahre und Funktionsupdates für zwei Jahre von Seiten der Hersteller bereitzustellen. Zudem wolle man nur Displays und Akkus liefern, da Komponenten wie Kameras, Lautsprecher und Konnektoren nur selten ausfallen würden.

Vom Hersteller Samsung gab es eine Stellungnahme, aber kein Zugeständnis zu den neuen Plänen der EU-Kommission und deutschen Bundesregierung. Man arbeite ständig an Themen der Nachhaltigkeit und habe sukzessive die Nutzungsdauer von Smartphones erhöht. „Während die durchschnittliche Erstnutzungsdauer 2015 rund 21 Monate betrug, konnten wir diese 2020 auf durchschnittlich 29 Monate erhöhen“, so Samsung gegenüber Heise. Apple hat sich bisher zu diesem Thema nicht geäußert.