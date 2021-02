Clubhouse verzeichnet 8 Millionen Downloads im App Store

Die Audio-only App Clubhouse (App Store-Link) wächst und wächst. Der Hype hält an und Clubhouse verzeichnet aktuell 8 Millionen Downloads im App Store. Um genau zu sein: Am 16. Februar 2021 hat Clubhouse 8,1 Millionen Downloads weltweit erreicht – berichtet App Annie.

Zum Vergleich: Am 1. Februar 2021 zählte Clubhouse erst 3,5 Millionen Downloads. Neben Deutschland ist Clubhouse auch in Großbritannien, Japan, Brasilien und in der Türkei sehr beleibt. Zum einen ist Clubhouse interessant, da man die Verfügbarkeit künstlich verknappt, außerdem springen immer mehr Promis auf den Zug auf und heizen so den Hype noch mehr an. Wer will nicht einmal Elon Musik oder Mark Zuckerberg lauschen?

Weiterhin gilt: Ihr kommt nur über eine Einladung rein. Euren Nutzernamen könnt ihr euch reservieren, danach müsst ihr aber auf einen Invite eines Freundes hoffen, der schon bei Clubhouse aktiv ist. Und aktive Nutzer bekommen immer wieder neue Einladungen, damit sie mehr Freunde hinzufügen können. Die Chance ist also gar nicht so schlecht ins Clubhouse zu kommen.

Die Zahlen sind wirklich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass Clubhouse bisher nur für das iPhone verfügbar ist. Wann eine Android-Version kommt, ist unklar. Der große Hype geht natürlich nicht spurlos an den großen Konzernen vorbei, so soll Facebook zum Beispiel eine ähnliche App in Planung haben.

Unsere Clubhouse Berichterstattung