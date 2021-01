Clubhouse: Verbraucherzentrale mahnt Betreiber wegen Datenschutzbedenken ab

Der Hype um die neue Audio-Community Clubhouse (App Store-Link) reißt nicht ab: Erst kürzlich sorgte ein Auftritt des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow auf der Plattform für einen Eklat. Auch zahlreiche Sicherheitsexperten sind mittlerweile von Clubhouse auf den Plan gerufen worden. Es war abzuwarten, wie lange es dauern würde, bis sich auch die Verbraucherzentrale dazu äußern würde. Dies ist nun geschehen – und könnte für die Clubhouse-Betreiber sogar in satten Bußgeldern resultieren, sollten sie bei ihrer Social Media-App nicht nachbessern.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband, kurz VZBV, hat nun die Betreiber der iOS-App Clubhouse aufgrund von zahlreichen gravierenden rechtlichen Mängeln abgemahnt. So berichtet Klaus Müller, Vorstandsmitglied des VZBV, am Mittwoch bei Twitter. Die Verbraucherzentrale moniert unter anderem, dass die Audio-Community in Deutschland nicht über ein zwingend notwendiges Impressum verfügt. Zudem sind die Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien nicht in deutscher Sprache, sondern nur auf Englisch vorhanden.

Auch konkrete Datenschutzbedenken kommen in der Abmahnung zur Sprache. Der VZBV kritisiert beispielsweise das Recht von Clubhouse, die von den Nutzern der App hochgeladenen Kontaktinfos des Adressbuches für eigene Zwecke zu verwenden, darunter für Werbezwecke. Dies ist laut VZBV ein Verstoß gegen die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die von den Clubhouse-Betreibern daher nun die Abgabe einer „strafbewehrten Unterlassungserklärung“ einfordert.

Sollten die Verantwortlichen von Clubhouse weder die Unterlassungserklärung unterzeichnen noch in ihrer Anwendung nachbessern, kann der Verbraucherzentrale Bundesverband das Unternehmen Alpha Exploration Co. aus Kalifornien, das hinter Clubhouse steckt, beim Landgericht Berlin verklagen und ein Bußgeld verhängen lassen.

Die Audio-Community Clubhouse ist nach wie vor nur für iOS-Geräte und nach Einladung eines bestehenden Mitglieds nutzbar. Auf der Plattform finden sich Live-Gespräche, eine Mischung zwischen Live-Podcasts und Podiumsdiskussionen mit optionaler Publikumsbeteiligung, vornehmlich zu Themen wie Medien, Wirtschaft und Politik. Die bewusste Einschränkung des Netzwerks hatte in den vergangenen Wochen zu einem großen Medienhype geführt. Bedingt durch die aktuellen Datenschutzmängel werden wir wohl auch in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges von Clubhouse hören.