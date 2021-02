Microsoft kündigt Office 2021 für Mac und Windows an

Mit Microsoft 365 könnt ihr alle Office-Apps inklusive Cloud-Anbindung nutzen. Wer kein Abonnement mit Cloud abschließen will, kann immer noch auf den Einmalkauf Office 2019 setzen. Und wie The Verge berichtet, gibt es später in diesem Jahr eine Aktualisierung auf Office 2021.

Office 2021 wird für Mac und Windows verfügbar gemacht und zwar in zwei Versionen: Office 2021 für den Endverbraucher und Office LTSC (Long-Term Servicing Channel) für Business-Kunden. Die genauen Details und Neurungen teilt Microsoft nicht, allerdings soll es einen Dunkelmodus und Verbesserungen hinsichtlich der Barrierefreiheit geben. Das Design soll grundlegend gleich bleiben.

Jared Spataro, Microsoft 365:

„Es geht einfach darum, die Kunden dort abzuholen, wo sie sind. Wir haben sicherlich viele Kunden, die in den letzten 10 Monaten in die Cloud gewechselt sind, das ist wirklich toll. Gleichzeitig haben wir definitiv Kunden, die bestimmte Szenarien haben, bei denen sie nicht das Gefühl haben, dass sie in die Cloud umziehen können.“

Office LTSC wird fortan nur noch fünf Jahre lang unterstützt, anstatt der sieben Jahre, die Microsoft normalerweise für Office vorgesehen hat. Die Preise für Office Professional Plus, Office Standard und einzelne Apps steigen ebenfalls um 10 Prozent für gewerbliche Kunden, wobei die Preise für Office 2021 für Privatkunden und kleine Unternehmen gleich bleiben. Eine Veröffentlichung ist für die zweite Jahreshälfte angedacht, eine Preview soll im April starten.