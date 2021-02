Survival Z: In diesem neuen Arcade-Shooter ist Action garantiert

Nach einer kleinen Verschnaufpause in der vergangenen Woche meldet sich Apple Arcade an diesem Freitag wieder mit einem neuen Spiel. Survival Z (App Store-Link) heißt der Kandidat, den ihr euch als Abonnement kostenlos auf iPhone, iPad, Apple TV und Mac laden könnt. Wir haben den neuen Titel schon kurz angespielt und sind durchaus angetan.

Nach den Ereignissen lebt die Menschheit an den Rand gedrängt, während Zombies die Landschaft beherrschen. Du bist ein Überlebender. Ausgestattet mit Verstand und Mut bist du entschlossen, alle zu retten, die noch übrig sind. Dein Ziel ist klar: Finde Überlebende und suche nach einem Weg, die untote Plage auszulöschen. Bahn dir deinen Weg durch zufällig generierte Routen und kämpfe und baue, um in den Umgebungen voller Zombies zu bestehen.

Das komplett in deutscher Sprache lokalisierte Survival Z startet mit einem kleinen Tutorial, das die Steuerung erklärt. Die ist denkbar einfach gehalten: Mit einem virtuellen Joystick, alternativ auch mit einem Bluetooth-Controller, wird die eigene Figur durch das Level bewegt. Sie schießt automatisch auf die angreifenden Zombies.

Die Zombies greifen in jedem der aktuell 50 Level in mehreren Wellen an. Ähnlich wie in einem Tower-Defense-Spiel können zwischen den Wellen neue Objekte auf dem Spielfeld platziert werden. Angefangen bei Barrieren aus Sandsäcken über Geschütze bis hin zu explodierenden Fässern.

Zwischen den einzelnen Leveln kann man mit gesammelten Münzen neue Waffen kaufen und das Equipment weiter aufrüsten. Das alles, wie es sich für Apple Arcade gehört, natürlich ohne In-App-Käufe oder Werbung. Mir haben die ersten Level von Survival Z jedenfalls gut gefallen, daher werde ich das neue Spiel am Wochenende auf jeden Fall noch weiter verfolgen.