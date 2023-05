Die Top-Themen der Woche: Oh, wie ist das schön…

Schöner könnte der Sonntag gar nicht sein. Die Sonne scheint und ich laufe schon seit gestern Abend mit wunderbarer Stimmung durch die Gegend. Ich weiß gar nicht, was in Gelsenkirchen und Dortmund los ist. Der letzte Spieltag der Fußball-Bundesliga war wunderbar.

Wunderbar war auch eine ganze Ladung an Testberichten, die wir im Laufe der Woche für euch veröffentlichen konnten. Da wäre zum Beispiel mein neuer höhenverstellbarer Schreibtisch von Flexispot oder der Eve Shutter Switch, eine Rollladensteuerung mit HomeKit, Thread und auf lange Sicht auch Matter.

Nicht ganz so tolle Neuigkeiten gibt es dagegen von Netflix. Hier greift man nun auch in Deutschland härter durch, was das Thema Account-Sharing anbelangt. Das Problem für viele von euch: Die beste Bildqualität gibt es nur im teuersten Paket für 17,99 Euro pro Monat. Beim Basis-Abo mit einem gleichzeitigen Stream gibt es für 7,99 Euro nur HD-Qualität.

Neues auf unserem Hueblog

Rund um Philips Hue war es eine recht unaufgeregte Woche. Kaum Neuigkeiten bei uns im Hueblog, dafür aber ein Hue Bright Days Sale mit ganz vernünftigen Angeboten rund um Zubehör von Philips Hue.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick