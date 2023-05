Dyson stellt ultrastarken Saugroboter Dyson 360 Vis Nav vor

In Ländern wie Singapur und Australien hat Dyson bereits vor einigen Stunden angefangen, neue Produkte anzukündigen, in Deutschland dürfte die offizielle Pressemitteilung wohl im Laufe des Vormittags folgen. Wir wollen euch bereits jetzt auf den neuesten Stand der Dinge bringen.

Los geht es mit dem Nachfolger des Dyson 360 Eye, dem Saugroboter des britischen Herstellers. Dieser ist bereits vor etlichen Jahren gestartet und hatte bereits damals eine extreme Saugleistung, allerdings einige andere Probleme. Unter anderem das ungewöhnlich hohe Design.

Mit dem Dyson 360 Vis Nav nähert man sich viel mehr dem klassischen Design für Roboter, das neue Modell ist nur noch knapp 10 Zentimeter hoch. Besonders hervorgehoben werden vom Hersteller zwei Details: Die Saugleistung und die besondere Bürste des Roboters.

Der Motor und die Bürste des Dyson 360 Vis Nav im Detail

„Der Dyson Hyperdymium-Motor dreht sich mit bis zu 110.000 Umdrehungen pro Minute und liefert eine sechsmal höhere Saugleistung als jeder andere Staubsaugerroboter“, heißt es in der Pressemitteilung. Und weiter: „Außerdem ist er mit der neuen Dyson Triple-Action-Bürstenleiste ausgestattet – der ersten Bürstenleiste von Dyson, die drei Arten der Tiefenreinigung mit einer starken Saugleistung kombiniert: weiches „Fluffy“-Nylon für die Aufnahme großer Verschmutzungen auf Hartböden, antistatische Kohlefaserfilamente für die Aufnahme von Feinstaub auf Hartböden und steife Nylonborsten für das Eindringen in Teppiche.“

Und auch weitere spannende Details wurden verbaut. So kann der Dyson 360 Vis Nav den Luftstrom bei der Reinigung auch auf die Kante ausrichten, um den Schmutz bis direkt zu Wand hin aufsaugen zu können. Außerdem sind zahlreiche Sensoren verbaut, die dem Roboter dabei helfen, seine Position im Raum auf 71 Millimeter genau zu bestimmen oder die Menge des Staubs zu erkennen und die Saugleistung entsprechend anzupassen. Der Dyson 360 Vis Nav arbeitet ohne Beutel und der herausnehmbare Staubbehälter soll sich ganz einfach auf Knopfdruck über einem Mülleimer entleeren lassen.

Der Dyson 360 Vis Nav arbeitet natürlich mit der MyDyson App zusammen. Zu den Funktionen der App gehört die Möglichkeit, Zonen zu erstellen, anzupassen und zu planen. Ebenso ist eine Zeitplanung für die unterschiedlichen Bereiche möglich. Der Roboter kann dann bis zu 50 Minuten am Stück saugen, bevor er automatisch zur Ladestation zurückkehrt.

In Australien soll der Dyson 360 Vis Nav ab dem 25. Mai verfügbar sein. Ob der Roboter auch in Deutschland schon in dieser Woche erscheint und die hoch der Preis ist, werden wir in Kürze ergänzen.