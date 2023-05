Telekom belohnt treue Mobilfunkkunden mit wiederkehrendem Datenbonus

Erst vor wenigen Tagen hat die Telekom angekündigt, dass das Datenvolumen in allen MagentaMobil Young verdoppelt wird, auch Bestandskunden und Kundinnen mit einem DSL-Vertrag profitieren schon von einem Treuebonus. Die neuste Ankündigung richtet sich dabei an alle Mobilfunkkunden und Kundinnen, denn die Telekom belohnt die Treue mit einem wiederkehrendem Datenbonus. Wer besonders lange bei der Telekom einen Mobilfunkvertrag hat, kann so jährlich das Datenvolumen über den Bonus kostenlos aufstocken.

MagentaMobil : 500 MB monatlich pro Jahr Vertragslaufzeit / 10 GB max.

: 500 MB monatlich pro Jahr Vertragslaufzeit / 10 GB max. MagentaMobil Young : 1 GB monatlich pro Jahr Vertragslaufzeit / 10 GB max.

: 1 GB monatlich pro Jahr Vertragslaufzeit / 10 GB max. MagentaMobil Prepaid: 500 MB monatlich pro Jahr Vertragslaufzeit / maximal das Doppelte des im Tarif inkludierten Datenvolumens

Bestandskundinnen und -kunden erhalten für jedes Jahr im Mobilfunknetz der Telekom monatlich 500 MB. Bis zu 10 GB zusätzliches Datenvolumen pro Monat sind so ohne Mehrkosten möglich. Wer den maximalen Bonus jetzt noch nicht erreicht hat, profitiert in den nächsten Jahren vom kontinuierlich wachsenden Datenbonus. Diesen erhalten alle, die einen MagentaMobil Tarif der aktuellen Tarifgeneration nutzen und die, die in diese wechseln. Gleiches gilt für Nutzende von PlusKarten. Der Datenbonus steht ab Anfang Juli jeden Monat in der MeinMagenta App zur Verfügung. Dieser muss manuell aktiviert werden.

Grund zur Freude haben auch diejenigen, die einen Young- oder Prepaid-Tarif der aktuellen Tarifgeneration nutzen und die, die in diese wechseln. Sie bekommen den Datenbonus ebenfalls in folgenden Varianten: Young-Berechtigte erhalten pro Jahr Treue 1 GB monatlich bei einem maximalen Bonus von 10 GB. Prepaid-Nutzende bekommen pro Jahr Treue 500 MB monatlich. Der maximale Datenbonus bei den Prepaid-Tarifen beträgt das Doppelte des im Tarif inkludierten Datenvolumens und hängt damit vom jeweils genutzten Tarif ab.

Welche Zeiten werden für die Berechnung des Datenbonus berücksichtigt?

Für die Höhe des Datenbonus ist das Aktivierungsdatum des Ursprungstarifs relevant – unabhängig, ob dieser XtraCard, Telly oder ProTel hieß. Sofern der Tarif kontinuierlich durch Tarifwechsel fortgeführt wurde, werden alle Jahre für die Berechnung berücksichtigt, bis der maximale Datenbonus erreicht ist.

Erhalten PlusKarten ebenfalls den Datenbonus?

Auch Nutzende der PlusKarten sind berechtigt. Die Höhe des Datenbonus der PlusKarten richtet sich nach dem Erstaktivierungsdatum der PlusKarte oder des Vorgängertarifs (z.B. Family Card). Der Vertragspartner der Hauptkarte aktiviert über die MeinMagenta App den Datenbonus für die PlusKarten.