Loyalität zahlt sich aus: Telekom vergibt Treuebonus an Bestandskundschaft

Die Deutsche Telekom belohnt die langjährige Treue ihrer Festnetz- und Internetkundschaft. Nachdem man im vergangenen Jahr mit den neuen PlusKarten die Familien in den Mittelpunkt gestellt hat, geht das Unternehmen mit dem Treuebonus den nächsten Schritt. Wer einen Festnetz- und Internetanschluss bei der Telekom hat, kann ab dem 4. April 2023 besonders günstig in das Mobilfunknetz der Telekom starten. Je nach Vertragsdauer gibt es zwischen 100 bis 500 Euro, die auf einen neuen MagentaMobil-Vertrag mit 24-monatiger Laufzeit angerechnet werden können.

Im Detail heißt das: Wer einen MagentaEINS berechtigten Festnetz- und Internetanschluss nutzt, erhält im ersten Jahr 100 Euro Bonus. Das gilt auch für Neukunden und -kundinnen. Jedes weitere Jahr erbrachter Treue honoriert die Telekom mit einem weiteren Bonus, so dass dieser kontinuierlich steigt. Maximal kann man einen Bonus in Höhe von 500 Euro erhalten.

Dieser angesparte Treuebonus kann ab dem 4. April mit einem neu gebuchten MagentaMobil Tarif in der Größe XS bis XL mit aktiviertem MagentaEINS-Vorteil verrechnet werden. Berücksichtigt werden dabei die monatlichen Grundgebühren des MagentaMobil-Hauptvertrags ebenso wie der Bereitstellungspreis sowie weitere Entgelte beispielsweise für hinzugebuchte Optionen. Je nach angespartem Bonus und gewähltem Mobilfunktarif starten die Kunden bzw. Kundinnen mehrere Monate ohne Zusatzkosten ins Netz der Telekom.

„Es gibt eine hohe Anzahl an Festnetz- und Internetkund*innen, die seit Jahren unser Angebot nutzen, aber bislang ihren Mobilfunktarif außerhalb der Telekom hatten. Dieser Kundengruppe machen wir nun ein individuelles Angebot, das sich nach ihrer Treue zum Unternehmen richtet. Wir laden sie damit ein, ebenfalls mit ihrem Mobilfunktarif zu uns zu kommen und von den MagentaEINS Vorteilen, die die Bündelung von Festnetz und Mobilfunk bei der Telekom bietet, zu profitieren.“

Rechenbeispiele: So viel lässt sich sparen

So berichtet Torsten Brodt von der Telekom. Wie attraktiv sich der Treubonus auf die Mobilfunkrechnung auswirkt, zeigt ein Rechenbeispiel: Der MagentaMobil XS kostet abzüglich des MagentaEINS Preisvorteils von 5 Euro monatlich 29,95 Euro. Mit dem maximalen Treubonus in Höhe von 500 Euro lassen sich der Bereitstellungspreis sowie die monatlichen Grundgebühren für 15 Monate verrechnen. Dank MagentaEINS erhalten die Nutzenden den monatlichen Preisvorteil von fünf Euro sowie das doppelte Datenvolumen von insgesamt 10 GB und surfen und telefonieren unbegrenzt in alle deutschen Netze.

Wählt der Kunde oder die Kundin den MagentaMobil L, sind bei einem Treubonus von 500 Euro die ersten acht Monate kostenneutral. Entscheiden sich die Nutzenden neben der Hauptkarte zusätzlich für PlusKarten, so erhalten diese ebenfalls unbegrenztes Datenvolumen. Nach Verbrauch des Treuebonus gilt der reguläre Grundpreis abzüglich 5 Euro MagentaEINS-Preisvorteil.

Voraussetzung für den Erhalt und die Nutzung des Treuebonus ist ein MagentaEINS berechtigter Festnetz- und Internetanschluss sowie die Buchung eines neuen MagentaMobil Vertrags in der Größe XS bis XL mit 24-monatiger Vertragslaufzeit. Der MagentaEINS-Vorteil darf zum Zeitpunkt der Buchung noch nicht in Anspruch genommen sein. Bei Berechtigung wird der Treuebonus ab dem 4. April 2023 im Telekom Kundencenter und in der MeinMagenta-App angezeigt. Wird der Bonus durch Abschluss eines neuen Mobilfunkvertrages eingelöst, findet man auf der Mobilfunk-Rechnung eine Information über die Höhe des noch vorhandenen Bonus-Guthaben. Eine Übersicht über die Tarife findet sich abschließend hier.