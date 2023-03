iPhone 15: Standard-Modelle ohne ProMotion und Always-On-Display

Wenn in diesem Herbst Apples neue iPhone 15-Generation vorgestellt werden wird, werden wohl die Standard-Modelle ohne den Zusatz „Pro“ im Namen ohne LPTO-Display ausgestattet werden. Dies deutet darauf hin, dass auch die neue Generation weiterhin keine ProMotion-Unterstützung und kein Always-On-Display wie bei den Pro-Modellen aufweisen werden.

Die letztjährigen iPhone 14 Pro- und Pro Max-Modelle nutzen eine stromsparende Display-Hintergrundbeleuchtung, die ProMotion-Bildwiederholraten von 1 bis 120 Hz unterstützt. Die Bildwiederholrate des Displays passt sich dem Geschehen auf dem Bildschirm an, wobei niedrigere Raten für statische Inhalte verwendet werden und höhere Raten für Bewegungen wie Spiele und Videos reserviert sind, um ein flüssigeres, reaktionsschnelleres Erlebnis zu ermöglichen.

Laut einer Quelle aus der Industrie, die vom User „yeux1122“ auf dem koreanischen Naver-Blog zitiert wird, werden wie im letzten Jahr nur die Pro-Modelle der iPhone 15-Reihe mit den für ProMotion erforderlichen LPTO-Panels ausgestattet sein, was darauf hindeutet, dass das Feature exklusiv den höherwertigen Modellen von Apple vorbehalten bleibt. Im Blogbeitrag heißt es:

„Apple soll bereits Vorkehrungen getroffen haben, um Display-Panels der iPhone 15-Serie an einheimische Unternehmen zu liefern, und wird bald die Details festlegen und die Massenproduktion vorbereiten. Was hier bestätigt wird, ist, dass nur die Pro-Serie eine Spezifikation, die die LTPO 120 Bildwiederholfrequenz unterstützt, aufweist, die das rundlegende reguläre Plus-Modell nicht in seinen Anforderungen hat.“