Weltfrauentag: Apple stellt Gründerinnen, Apps für Frauen und mehr in den Fokus

Am heutigen 8. März ist Weltfrauentag und Apple stellt starke Gründerinnen, Apps von und für Frauen sowie Daten und Fakten zum App Store bereit. Das Spiel Finding Hannah (App Store-Link) von der Fein Games GmbH, die von zwei Frauen geführt wird, ist heute das Spiel des Tages im App Store.

Fein Games ist ein von Frauen geführtes Independet Game Studio, das Spiele für Frauen entwickelt, die fernab von Stereotypen funktionieren. Das Unternehmen wurde 2020 von Franziska Zeiner und Lea Schönfelder in Berlin gegründet. Nach knapp zehn Jahren als Game Designerinnen u.a. bei ustwo games, Serial, sowie Woga und Huuuge stand bei den beiden Gründerinnen am Anfang ganz klar die Idee, Dinge anders zu machen mit dem erklärten Ziel Frauen zu stärken, indem man ihren Geschichten in Spielen eine Plattform gibt. Das Team aus mittlerweile neun Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen entwickelt storygetriebene Casual Games für Frauen, die Geschichten mit authentischen weiblichen Charakteren erzählen. Mit Finding Hannah hat Fein Games erst kürzlich ihr erstes Game im App Store gelauncht.